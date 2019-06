In questi giorni, il settimanale diretto da Alfonso Signorini "Chi" ha dato luogo ad un'intervista doppia di cui si sono rese protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due esponenti di Uomini e donne sono divenute, ormai, due personaggi iconici del talk show di Maria De Filippi. Entrambe non si sono mai sopportate molto, ma nell'ultimo periodo il loro astio pare abbia raggiunto livelli davvero altissimi. Per questo motivo, i giornalisti del settimanale in questione hanno deciso di dare luogo ad un'intervista doppia per cercare di capire qualcosa in più.

Ebbene, quello che è emerso è davvero tutto da ridere. Tina Cipollari ha accusato Gemma di non portare lingerie in studio e di indossare reggiseni imbottiti. La Galgani, ovviamente, non ha potuto fare altro che smentire.

Tina Cipollari svela il momento in cui Gemma è cambiata a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono rivali ormai da anni. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, l'esuberante opinionista si è resa protagonista di un gesto che ha fatto molto discutere.

Uomini e Donne: intervista doppia Tina contro Gemma

La donna ha versato un secchio d'acqua gelata addosso alla sua rivale. Tale avvenimento ha scatenato l'opinione pubblica. Ad ogni modo, le due dame sono state chiamate a commentare tale episodio e a raccontare i motivi celati dietro il loro astio. Gemma ha incominciato col dire di non sapere per quale motivo Tina ce l'abbia così tanto con lei. Un tempo andavano anche d'accordo. Dopo l'arrivo di Giorgio, però, le cose pare siano drasticamente cambiate.

La Cipollari, infatti, ha aggiunto che, prima dell'arrivo del "Gabbiano", Gemma era una donna diversa, molto più semplice e umile. Dopo la venuta di Giorgio, invece, ha incominciato a comportarsi in modo assurdo.

L'indiscrezione sulla lingerie della Galgani

Tina ha accusato Gemma di aver incominciato a vestirsi in modo decisamente troppo audace rispetto alla sua età. L'opinionista ha svelato che la Galgani molte volte non abbia indossato lingerie in studio oppure si sia presentata con reggiseni imbottiti per aumentare il volume del suo decolleté.

Gemma, ovviamente, non ha potuto fare a meno di rispondere in modo altrettanto piccato. La dama bianca ha accusato la sua interlocutrice di voler, a tutti i costi, minare la sua credibilità. La Galgani, d'altro canto, ha anche detto di sentirsi molto forte dal momento che per strada le persone la fermano per complimentarsi con lei e per il suo percorso e screditare, invece, le azioni della Cipollari.

Tina allora ha colto la palla al balzo per svelare che lei è solo apparenza.

A causa della sua irruenza passa sempre dalla parte del torto ma, in realtà, Gemma gliene dice di tutti i colori quando non è inquadrata.