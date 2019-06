La soap opera americana Beautiful continua ad entusiasmare e a tenere alta l'attenzione dei telespettatori. Negli episodi in onda su Canale 5 nei giorni di martedì 4 e mercoledì 5 giugno accadranno degli eventi molto importanti che destabilizzeranno molto la situazione di alcuni protagonisti.

L'evento principale che si svolgerà saranno le nozze tra Hoper e Liam. I due ragazzi, finalmente, si sposeranno e coroneranno il loro sogno d'amore. Ad ogni modo, c'è qualcosa che potrebbe turbare tale avvenimento.

Un po' di giorni fa, infatti, Hope ha deciso di invitare sia Steffy che sua madre Taylor al matrimonio. Brooke si è sempre mostrata alquanto contraria a tale decisione. Proprio per questo motivo proverà in tutti i modi a dissuadere la donna dal partecipare all'evento. I suoi tentativi saranno vani e Taylor prenderà parte al matrimonio. La donna, però, comincerà a comportarsi in modo strano e la Logan capirà subito le sue cattive intenzioni.

Beautiful spoiler 4 giugno: Brooke prova a dissuadere Taylor dal partecipare alle nozze

Nel corso della puntata di Beautiful, che andrà in onda martedì 4 giugno, vedremo che Brooke chiederà di parlare con Taylor.

Steffy esorterà sua madre ad accettare l'invito della Logan.

Beautiful: Taylor minacciosa alle nozze di Hope

Le due donne, così, avranno modo di confrontarsi in merito a quanto accaduto. Brooke proverà in tutti i modi a dissuadere Taylor dal prendere parte alle nozze di sua figlia. La donna, però, non prenderà in considerazione l'opinione della sua interlocutrice. A suo avviso, infatti, è assolutamente un'ottima occasione prendere parte al matrimonio. L'evento servirà, infatti, ad appianare i dissapori e a chiarire, una volta per tutte, la situazione. La Logan sarà molto titubante, ad ogni modo, non potrà fare a meno che acconsentire a tale decisione. Taylor, dunque, si preparerà per partecipare al grande giorno.

Puntata mercoledì 5 giugno: Taylor pericolosa alle nozze di Hope e Liam

L'episodio di Beautiful di mercoledì 5 giugno, invece, sarà dedicato alle nozze di Hope e Liam. Il grande giorno è ormai arrivato e i due potranno finalmente convolare a nozze. Ad ogni modo, la situazione sarà alquanto tesa. La presenza sia di Steffy che, soprattutto, di Taylor genererà un bel po' di tensioni. Al momento dell'inizio della cerimonia, quando in sottofondo partirà la marcia nuziale, Brooke si renderà conto di una cosa molto particolare.

La Logan incrocerà lo sguardo di Taylor e capterà dai suoi occhi una vena di pericolosità. Brooke, quindi, si renderà immediatamente conto che la sua storica rivale in amore ha cattivissime intenzioni. Effettivamente non si sbaglierà affatto. Pertanto, non ci aspetta altro che attendere le prossime puntate per scoprire come andrà a finire.