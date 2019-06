Rocco Fredella ha abbandonato il Trono Over di Uomini e donne nelle fasi conclusive della stagione 2018-19 dopo diversi mesi passati a corteggiare Gemma Galgani. A poche settimane dal suo addio, il cavaliere ha presentato la sua nuova fidanzata affidandosi ai social network ma il tempismo con il quale tale novità è stata annunciata non ha convinto gli storici telespettatori del programma. L'inizio del rapporto con Dory, la donna in questione, è avvenuto davvero dopo la fine del percorso nel dating show o si frequentavano già prima?

Con questi dubbi, i fan di Uomini e donne hanno espresso diverse critiche contro Fredella, dicendosi certi che anche lui abbia preso in giro Maria De Filippi e la redazione. Sulla questione, Rocco è recentemente tornato, raccontando al settimanale dedicato alla trasmissione la verità sul suo nuovo amore e lanciando nuove frecciatine contro Gemma Galgani.

Gossip Uomini e donne: l'incontro con Dory dopo l'addio al programma

Intervistato da "Uomini e donne Magazine", Rocco Fredella ha voluto mettere le cose in chiaro, parlando con trasparenza del suo rapporto con Doriana Bertola (Dory).

Gossip Uomini e donne: nuove frecciatine di Rocco Fredella a Gemma Galgani

Nonostante le insinuazioni di molti fan, la conoscenza con la sua neo-fidanzata è avvenuta solo dopo l'addio dal parterre del Trono Over. Il piastrellista ha precisato che si è trattato di una specie di colpo di fulmine, tanto che solo pochi giorni dopo lui ha ammesso di essersi innamorato. È da sempre persona istintiva, motivo per cui la relazione è proseguita subito velocemente. Rocco, infatti, ha chiarito: "Fino a che sono stato ospite di Uomini e Donne non ho mai frequentato nessun'altra donna, anche se ne avrei avuto l'opportunità". L'ex cavaliere ha dunque riconfermato le ragioni del suo addio: i problemi economici e il fatto di non avere incontrato l'amore, come sperato.

Rocco Fredella lancia nuove frecciatine a Gemma Galgani

Messe le cose in chiaro sulla tempistica del suo rapporto con Dory, Rocco Fredella si è aperto al settimanale "Uomini e donne Magazine" parlando ancora del rapporto con Gemma Galgani. Ha rivelato di avere creduto molto in tale frequentazione, almeno fino a quando si è reso conto di non essere l'uomo giusto per la dama. Per questo ha tentato per circa otto mesi di conquistarla, finendo anche per rifiutare alcune signore giunte per conoscerlo.

A suo dire, l'errore è stato proprio quello di rifiutare queste possibili frequentazioni a causa dell'attrazione che continuava a provare proprio per la Galgani. In merito alle accuse mosse dai social network, l'ex cavaliere si è detto deluso per i tanti attacchi subiti, soprattutto nei confronti di chi ha criticato l'aspetto fisico di Dory. A suo dire, le fan non avrebbero dovuto giudicare solo dall'aspetto una persona di cui non sanno nulla.