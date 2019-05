Stefano Torrese e Pamela Barretta hanno fatto molto discutere nel corso delle ultime ospitate a Uomini e donne. La coppia aveva lasciato serenamente la trasmissione per potersi conoscere meglio al di fuori e iniziare un periodo importantissimo della loro vita.

Il cavaliere, infatti, nel corso di una precedente ospitata in trasmissione, portò alla dama un anello di fidanzamento molto importante. Subito dopo tale momento paradisiaco, però, ci pensò Roberta a destabilizzare la situazione. La donna mostrò l'esistenza di alcune conversazioni avvenute tra lei e Stefano, nelle quali l'uomo ci provava spudoratamente. In seguito a tale avvenimento, Pamela non ci ha più visto ed ha lasciato definitivamente il suo uomo.

Uomini e Donne, Stefano è disperato per Pamela: 'Mi manca tutto'

Dopo numerosi tentativi da parte del cavaliere di ricucire il rapporto, Torrese si è sfogato nel corso di un'intervista ed ha spiegato quanto stia soffrendo in questo periodo senza la sua donna: Stefano ha detto che gli manca tutto di Pamela e farà il possibile per riconquistarla.

Stefano svela cosa ha fatto per Pamela subito dopo la trasmissione

La storia tra Pamela e Stefano è sempre stata molto travagliata. La donna non si è mai fidata del cavaliere al punto da metterlo costantemente in dubbio e controllargli il telefono di nascosto.

Ad ogni modo, dopo tutto quello che è accaduto nel corso di una precedente messa in onda del trono over, la donna ha deciso di interrompere definitivamente la relazione con Torrese. Quest'ultimo, preso dai sensi di colpa, ha rivelato in un'intervista di essere devastato dall'assenza di Pamela. Subito dopo la puntata di Uomini e Donne, l'uomo ha detto di aver provato a chiarire con la Barretta, ma quest'ultima è scappata via. Da quel momento in poi è completamente sparita dalla sua vita.

Torrese sta molto male e farà il possibile per riconquistare la Barretta

In un primo momento, Stefano ha provato a cercarla telefonicamente ma, non ricevendo riscontri ha deciso di optare per la via del silenzio. A suo avviso, infatti, almeno per il momento, questa sembra essere la strategia migliore. Ad ogni modo, Stefano non è riuscito a trattenere tutto il suo dolore. L'uomo ha detto che gli manca tutto di Pamela: le telefonate, la sua voce, i messaggi, la sua presenza fisica.

La cosa che, però, lo sta turbando maggiormente è il dolore di non averle potuto presentare suo figlio. Torrese ha detto di aver motlo fantasticato su questo argomento. Ad ogni modo, considerando tutto quello che è accaduto, forse è molto meglio che suo figlio non abbia conosciuto la sua compagna, altrimenti si sarebbe affezionato e avrebbe sofferto molto. Riuscirà, dunque, Stefano a riconquistare Pamela? Vedremo.