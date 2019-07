Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che sta appassionando sempre più italiani sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 Hakan Onder dimostrerà di essere sempre più spietato. Il marito di Demet prima punterà una pistola contro Ferit Aslan poi commissionerà gli omicidi di Celal e Resul.

Bitter Sweet: Hakan manipola Celal

Le anticipazioni di Bitter Sweet, incentrate sulle prossime puntate in onda su Canale 5, si soffermano su Hakan, l'antagonista principale della serie tv.

L'uomo, infatti, si renderà protagonisti di due omicidi. Tutto inizierà esattamente quando Ferit (Can Yaman) capirà che l'auto su cui viaggiavano Demir e Zeynep era stata manomessa.

Dopo alcune indagini l'Aslan punterà il dito contro l'Onder tanto da non esitare ad accusarlo davanti a tutti. Il marito di Demet, a questo punto, temerà per la sua incolumità tanto da cercare di convincere Celal a prendersi la colpa del sabotaggio dell'automobile.

Lo zio di Bulut, infatti, pretenderà che l'ex dipendente della Pusola Holding si autoaccusi della morte di Demir che, tra l'altro, l'aveva licenziato per alcuni furti compiuti nella fabbrica. Ma l'ex trasportatore si rifiuterà di aiutare Hakan. Più tardi, l'uomo riceverà la visita dell'Aslan che, nel frattempo, aveva scoperto che aveva minacciato i suo parenti.

L'Onder cerca di uccidere Ferit

Gli spoiler di Bitter Sweet, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Hakan si nasconderà dietro una porta durante l'incontro tra Celal e Ferit dando l'impressione di voler uccidere quest'ultimo.

In questo frangente Nazli Piran (Ozge Gurel) rischierà grosso in quanto presente sulla scena. Tuttavia, l'Aslan scoprirà che l'ex trasportatore non può aver ucciso sua sorella e il cognato in quanto troppo destabilizzato dalla malattia della figlia. L'affarista, a questo punto, concentrerà le sue indagini sull'Onder, che diventerà sempre più spietato.

Il marito di Demet fa uccidere Resul e l'ex trasportatore

Il marito di Demet obbligherà Resul, il giovane che aveva manomesso i freni alla macchina di Zeynep e Demir, ad allontanarsi da Istanbul per qualche tempo.

Peccato che il giovane venga accompagnato in casa dell'ex trasportatore dove i due saranno freddati da alcuni scagnozzi dell'Onder. Le forze dell'ordine, a questo punto, crederanno che i due giovani siano rimasti vittime di un regolamento dei conti. L'Aslan, invece, non si arrenderà a lasciare Bulut nelle mani dei diabolici parenti tanto da organizzare un piano con la complicità di Nazli. Possiamo anticipare che l'affarista costringerà la cuoca a sposarlo al fine di ottenere la custodia del nipote.