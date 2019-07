La partenza di Don Anselmo sarà al centro delle nuove puntate de Il Segreto in onda tra qualche settimana su Canale 5. Il simpatico prelato, infatti, deciderà di lasciare Puente Viejo e la sua parrocchia per ritrovare la fede persa dopo aver tradito Berengario e Carmelo.

Il Segreto: Don Anselmo tradisce il suo collega e Carmelo

Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano una nuova uscita di scena.

Ebbene sì, i seguaci dovranno salutare la partenza di Don Anselmo nel corso dell'episodio 2038. Tutto inizierà esattamente quando il prelato avrà la certezza che Carmelo e il suo collega Berengario avevano ucciso Lamberto ed Eustaquio Molero, rei di aver violentato la povera Julieta Uriarte. All'inizio Don Anselmo prometterà il massimo riserbo sulla confessione visto che aveva notato il sindaco di Puente Viejo nascondere i cadavere dei due Molero il giorno in cui erano scomparsi.

Tuttavia, l'uomo non riuscirà a tenere la bocca cucita quando sarà pressato dal fuoco delle domande del sergente Cifuentes. Infatti confesserà alla guardia civile di aver incontrato il marito di Adela nell'ora e nel luogo in cui erano stati visti per l'ultima volta padre e figlio Molero. Una versione che metterà nei guai l'amico di Severo che aveva asserito di averli inseguiti fin quando non avevano fatto perdere le proprie tracce.

Il prelato vittima di sensi di colpa

Le trame de Il Segreto rivelano che le battute di ricerca riporteranno alla luce i cadaveri di Eustaquio e Lamberto. Ciufentes, a questo punto, si convincerà sempre più della colpevolezza di Carmelo e Berengario tanto da far perquisire le loro abitazioni. Don Anselmo sarà vittima di sensi di colpa per aver messo nei guai due persone di sua conoscenza. Poi ripenserà a tutti gli errori che ha commesso durante la sua permanenza nella parrocchia di Puente Viejo. Il prelato, infatti, si sentirà in colpa per i problemi sorti tra Antolina e Isaac.

Don Berengario e Raimundo salvano l'amico

Per tale ragione l'uomo sarà talmente sopraffatto da pensare di togliersi la vita gettandosi in un dirupo profondissimo. Per fortuna il suicidio sarà sventato dall'arrivo di Berengario e Raimundo che lo accompagneranno alla locanda per farlo riprendere dal suo stato di choc. Dopodiché Don Anselmo si recherà a Madrid. Qui deciderà di abbandonare Puente Viejo dopo aver parlato a quattrocchi con il vescovo. Inoltre farà sapere di dover riscoprire la sua fede in un ritiro spirituale dando le sue dimissioni da capo della parrocchia di Puente Viejo.

La partenza di Don Anselmo

I compaesani tenteranno inutilmente di fermare la partenza del prelato che invece saluterà tutti quanti organizzando un ritrovo alla locanda di Matias e Marcela. Tranquilli non sarà un addio definitivo in quanto il personaggio interpretato dall'attore Mario Matin tornerà in pianta stabile nelle trame spagnole dello sceneggiato tra agosto e settembre su Antena 3.