Tra i 'personaggi' scovati da Barbara D'Urso nel corso dell'ultima edizione di Pomeriggio 5 non vi è soltanto 'Follettina Creation' ma anche Denis Dosio, il diciottenne belloccio che sogna il mondo della televisione e del cinema. Dopo il successo ottenuto sui social, dove si diverte a 'viziare' le sue tantissime fan postando delle foto in cui mostra i pettorali e i suoi duri allenamenti in palestra, ecco che Denis sta facendo molto parlare di sé per un'operazione chirurgica alla quale si è sottoposto in queste ore e che lo ha portato a ritoccare il suo volto.

Pubblicità

Pubblicità

L'operazione al volto di Denis Dosio a soli 18 anni

Come lui stesso ha svelato ai fan attraverso delle stories che ha postato sulla sua pagina ufficiale Instagram, Denis Dosio si è recato da Giacomo Urtis per sottoporsi ad un'operazione che si chiama 'face contouring' che in pratica consiste in delle iniezioni di acido ialuronico che vengono fatte vicino alla mandibola.

Il momento dell'intervento è stato (ovviamente!) ripreso con il cellulare di Denis e spiattellato sul suo profilo Instagram, scatenando non poche polemiche in rete.

Pubblicità

In molti, infatti, hanno criticato il ragazzo per la sua decisione a soli 18 anni di sottoporsi ad un'operazione del genere al volto, etichettandolo come un cattivo esempio anche per tutti i giovani e giovanissimi che lo seguono sui social e che potrebbero imitare questa sua decisione.

Lui, però, per il momento non ha replicato a queste accuse che gli sono state mosse in rete, limitandosi a dire di essere soddisfatto del risultato che ha ottenuto grazie al chirurgo dei vip Giacomo Urtis.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Da star del web a protagonista di Pomeriggio 5: l'ascesa televisiva di Denis Dosio

E c'è da scommettere che l'operazione chirurgica alla quale il giovane Denis ha deciso di sottoporsi in queste ore sarà al centro di dibattiti e discussioni durante la prossima edizione di Pomeriggio 5, il talk show di Canale 5 al quale il ragazzo ha preso parte in diverse puntate durante la scorsa stagione e che gli ha permesso di arrivare al grande pubblico della televisione generalista, dopo l'exploit che aveva già ottenuto sui social network.

In passato, infatti, il tema chirurgia è stato più volte al centro dei programmi del pomeriggio di Barbara D'Urso: dalle varie operazioni di Asia Nuccitelli, figlia di Antonella Mosetti, fino a quelle di Cristian Imparato che quest'anno abbiamo visto anche tra i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello in onda su Canale 5. E chissà se Denis non seguirà proprio le orme di Cristian e magari anche per lui, nel corso della prossima stagione televisiva, potrebbero aprirsi le porte della diciassettesima edizione del Grande Fratello Nip con Barbara D'Urso, già confermato in palinsesto.