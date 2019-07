Per Barbara D'Urso è giunto il momento di tornare nuovamente a Cologno Monzese, la sua 'casa' da dove vanno in onda tutte le trasmissioni di successo che conduce su Canale 5. Dopo una breve vacanza di qualche giorno a Capri, ecco che la conduttrice ha rimesso piede all'interno dello studio di Pomeriggio 5, ma ad attenderla vi era uno spettacolo del tutto inatteso. Come ha annunciato la stessa D'Urso nelle stories che ha caricato sul suo profilo ufficiale Instagram, lo studio di Pomeriggio 5 non c'è più, completamente smontato.

Pubblicità

Pubblicità

Pomeriggio 5: smantellato lo studio

La padrona di casa di Pomeriggio 5 ha mostrato ai suoi numerosi followers quello che stava accadendo all'interno dello studio di Pomeriggio 5, dove in questi giorni ci sono dei lavori in corso. Tuttavia la vecchia scenografia è stata completamente smantellata e dalle immagini postate in rete dalla D'Urso sembrava davvero difficile ricondurre al fatto che quello fosse lo studio del suo talk show pomeridiano di successo.

Pubblicità

La stessa Barbara si è fatta aiutare da una sua collaboratrice nel ricordare cosa c'era e dove nei vari angoli dello studio che di volta in volta inquadrava con il suo cellulare. 'E adesso, che succederà?', è questa la domanda che si è posta la conduttrice dopo aver mostrato al suo vasto pubblico la totale distruzione dello studio che abbiamo visto in televisione fino a metà giugno.

A quanto pare in casa Mediaset hanno scelto di rimodernare nuovamente la scenografia di Pomeriggio 5, che dal prossimo settembre tornerà nuovamente in onda su Canale 5 come sempre in diretta dalle 17.15 circa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Barbara D'Urso

E per sfidare al meglio il debutto della nuova coppia di conduttori de La vita in diretta, composta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ecco che la D'Urso potrà fare affidamento su uno studio nuovo di zecca.

Il ritorno di Live - Non è la D'Urso e del GF

C'è da scommettere che nel corso delle prossime settimane, quando cominceranno i lavori per la creazione della nuova scenografia, la D'Urso mostrerà in anteprima ai suoi amati follower qualche novità su quello che poi vedremo in onda definitivamente da settembre.

Ma quello con Pomeriggio 5 non sarà l'unico impegno della prossima stagione televisiva per Barbara D'Urso. Mediaset, infatti, ha confermato anche l'appuntamento con Live - Non è la D'Urso che andrà in onda di domenica sera e dovrà vedersela con Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2.

In primavera, invece, la conduttrice riprenderà in mano, probabilmente, le redini del Grande Fratello Nip. Per quanto riguarda, invece, il capitolo Domenica Live, Piersilvio Berlusconi ha ammesso che deciderà la D'Urso se condurre la trasmissione del dì di festa oppure no.