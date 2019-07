Prosegue il percorso delle sei coppie all'interno di Temptation Island, il docu-reality di successo condotto da Filippo Bisciglia.

Le varie polemiche spuntate sul web durante gli ultimi sette giorni (tra queste Dagospia che accusa Andrea e Jessica di fingere al solo scopo di guadagnare soldi e notorietà) non placcano l'interesse intorno alle vicende dei protagonisti ospitati in Sardegna all'interno del resort Is Morus Relais.

Si parla di tradimenti, tira e molla senza fine, come quello tra Nunzia e Arcangelo.

I due, settimana scorsa, hanno affrontato il Falò di Confronto Anticipato; è stata la ragazza a richiederlo, dopo aver visto un video compromettente del suo fidanzato, che lo ritraeva in atteggiamenti intimi con la single Sonia (i due sono arrivati al bacio).

Si può benissimo presagire che non c'è stato un lieto fine, infatti Nunzia ha deciso di tornare a casa da sola; ma alla ragazza sono bastate pochissime ore per tornare sui suoi passi, perché proprio durante la fine della puntata abbiamo assistito alla sua ennesima richiesta: incontrare nuovamente Arcangelo per un chiarimento.

Il ragazzo ha accettato, ma come andrà a finire? Per scoprirlo seguite insieme a noi la puntata, a partire dalle 21.30.,