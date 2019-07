Le vicende di Una vita continuano ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle puntate spagnole, in programma da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, Liberto Seler sarà processato dopo essere stato accusato di abuso carnale, mentre Rosina Rubio si avvicinerà ad Ignacio. Infine Felipe Alvarez Hermoso comincerà a nutrire dei sentimenti per Marcia e Genoveva.

Una Vita: Liberto sarà processato

Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle puntate spagnole in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, raccontano che Rosina apprenderà che Liberto sarà processato dopo aver trascorso una piacevole merenda con Ignacio a casa sua.

Camino, invece, sventerà un attacco ai danni di Cesareo da parte di un ladro che si era introdotto nel ristorante, mentre Felicia e Bellita saboteranno l'appuntamento tra Emilio e Cinta. Ma la giovane Dominguez bacerà il giovane davanti a tutto il vicinato dopo aver scoperto il piano delle loro madri. Genoveva, invece, testimonierà a favore del Seler, sebbene Ursula affermi di averlo visto importunare la vedova di Samuel. A tal proposito, quest'ultima sarà picchiata dal marito Alfredo, rea di averlo tradito.

Anticipazioni Una Vita: Rosina vicina a Ignacio

Il quartiere di Acacias 38 sarà felice del miglioramento della salute di Camino, mentre Felicia dirà a Donna Susanna che Ignacio e Rosina si sono avvicinati notevolmente. Bellita e sua figlia, invece, faranno finalmente la pace: purtroppo, però, la felicità della ragazza avrà le ore contate, in quanto Emilio riceverà un telegramma da parte di Ledesma. Infine Felipe scoprirà che Alfredo è a conoscenza della relazione extraconiugale con sua moglie.

Lolita aspetta un bambino

Le trame spagnole di Una Vita, in onda questa settimana in Spagna, segnalano che Felipe dirà a Rosina che Liberto non vuole che testimoni a suo favore mentre Marcia continuerà a dare informazioni ad Alfredo sul processo a Seler. Ledesma, invece, arriverà ad Acacias 38, destando l'agitazione di Felicia. Inoltre chiederà al figlio di lasciare Cinta. Intanto Lolita avrà una brutta discussione con Genoveva per lo sfratto della latteria.

Più tardi, la moglie di Antonito confesserà a Fabiana di essere in attesa di un bambino. Dall'altro canto, la vedova di Samuel cercherà di ottenere dei soldi per pulirsi la coscienza nei confronti dei vicini ingannati dal crack della banca americana.

Felipe diviso tra Genoveva e Marcia

Ignacio si dichiarerà a Rosina davanti agli occhi stupiti di Liberto. A tal proposito, il Seler lascerà che la Rubio si rifaccia un futuro senza di lui. Cinta, invece, comincerà ad avere dei dubbi sul rapporto tra Emilio e Ledesma, mentre Felipe dimostrerà di provare dei sentimenti per Marcia, malata in soffitta.

L'Alvarez-Hrmoso, infatti, sarà diviso tra la sua nuova serva e Genoveva, che nel frattempo gli offrirà una somma cospicua di denaro per investire nell'assicurazione.

Il Seler viene prosciolto da ogni accusa

Ramon annuncerà ai vicini che ha trovato il capitale necessario per aprire La Tizona. In questo frangente, Lolita annuncerà ai famigliari di essere incinta. Antonito e Cinta, intanto, rimarranno affascinanti dell'atteggiamento tra Emilio e la nuova arrivata.

La giovane Dominguez, a questo punto, deciderà di indagare a proposito. Infine la Rubio e la vedova di Samuel testimonieranno a favore del Seler, tanto da essere immediatamente prosciolto da ogni accusa. Come avanzerà la storia? Le prossime anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.