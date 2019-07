Duncan James, per anni, ha fatto cantare e innamorare le fan dei Blue, la band al maschile che ha scalato le classifiche di vendita con le loro hit, arrivando al primo posto in tutto il mondo con brani come One love. In queste ultime ore Duncan, tra i cantanti più amati in assoluto, è tornato a far parlare di se perché ha ufficializzato la sua nuova relazione con un ragazzo, facendo ufficialmente coming out circa la sua omosessualità, dopo che una decina di anni fa si era limitato a dire di essere bisessuale.

Duncan su Instagram: 'Sono orgoglioso di essere gay'

Nel dettaglio, abbiamo visto che Duncan James ha postato la foto che lo ritrae felice e sorridente al fianco del suo nuovo fidanzato, scrivendo che non ha ancora realizzato la grande ondata di affetto che gli è arrivata dopo la pubblicazione dello scatto. L'amore dei fan e delle persone che gli hanno fatto gli auguri per questa nuova relazione lo hanno letteralmente travolto.

Il cantante ha fatto anche un vero e proprio coming out, affermando che in tutti questi anni non ha mai dichiarato la sua omosessualità pubblicamente per dei problemi che ha avuto nel dirlo: "Alla fine sono felice di come sono", ha scritto l'ex cantante dei Blue nel suo messaggio Instagram e ha aggiunto che il ragazzo che ha al suo fianco e che gli sta facendo battere il cuore lo rende orgoglioso di essere gay.

In passato, come dicevamo, Duncan si era limitato a dichiarare pubblicamente di essere bisessuale e quindi di aver avuto dei rapporti sia con le donne che con gli uomini. Anche in quel caso ammise che tale situazione non lo spaventava e soprattutto non lo faceva vergognare.

Il flirt tra Duncan e Lee Ryan dei Blue

Tra i vari flirt che negli anni passati sono stati attribuiti a Duncan James dei Blue vi è anche quello con un altro cantante della band: parliamo di Lee Ryan, con il quale è stato più volte paparazzato assieme e in quelle occasioni si è subito parlato di flirt tra i due: una voce che a quanto pare non era del tutto infondata, visto che proprio Lee ha confessato un po' di tempo fa di aver avuto anche degli incontri di tipo "intimo" con James.

Nel dettaglio, infatti, Lee aveva confessato di aver avuto in passato dei rapporti a tre con Duncan James e un'altra donna. "Abbiamo fatto questa pazzia assieme" aveva svelato il cantante alla rivista New. Un po' di tempo dopo, sempre Lee Ryan, rivelò, durante la sua partecipazione alla versione inglese del Grande Fratello Vip, di aver avuto un rapporto con un uomo. Adesso, però, Duncan James sembra aver messo la testa a posto e ha trovato finalmente la persona della sua vita, come lui stesso ha voluto confermato su Instagram in queste ore.