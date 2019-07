L'arresto e la condanna a due anni e otto mesi di reclusione (più una multa di 14mila euro) di Alessio Bruno per spaccio di cocaina ha indubbiamente scosso l'opinione pubblica, soprattutto gli affezionati e storici telespettatori di Temptation Island. Dopo la divulgazione della notizia, in molti hanno atteso una reazione da parte dell'ex fidanzata che aveva partecipato con il 29enne capitolino nel 2017 al programma di Canale 5.

Pubblicità

Pubblicità

In realtà Valeria Bigella ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale sulla vicenda, anche se in queste ultime ore si è vista "costretta" lasciar trapelare qualcosa, rispondendo a un follower che l'aveva provocata su quanto accaduto all'ex compagno. Su Instagram, infatti, un fan ha scritto un commento ad una foto della 33enne sarda, dicendole che sicuramente starà "godendo come un riccio".

Pubblicità

Inevitabile pensare che si tratti di una frecciatina relativa alla condanna di Alessio Bruno, e quasi certamente la web influencer ha deciso di replicare per evitare che si diffondessero voci non veritiere sul suo conto. E così l'ex concorrente di Temptation Island ha risposto all'utente dicendo che non è affatto vero quanto affermato, e aggiungendo che in queste situazioni: "Non c'è niente da ridere".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Nemmeno Valeria Bigella ha fatto nomi ma, date le circostanze, tutto porta a pensare che sia lei che il fan si siano resi protagonisti di questo botta e risposta in seguito a quanto accaduto a Bruno. Dunque, pur senza essere troppo esplicita, l'ex protagonista del reality-show delle tentazioni ha fatto capire che non è affatto contenta della vicenda giudiziaria che ha travolto Alessio, preferendo mantenere un profilo basso, trattandosi anche di una questione a dir poco delicata.

L'attuale fidanzata di Bruno è ancora in silenzio

Attualmente Alessio Bruno è fidanzato con Eleonora D'Alessandro. In seguito al processo per direttissima che ha portato alla condanna per spaccio dell'imprenditore capitolino, un po' sulla stessa lunghezza d'onda di Valeria Bigella, anche la showgirl ha preferito (almeno per il momento) non intervenire pubblicamente sulla vicenda.

Sui social network, infatti, la D'Alessandro non ha pubblicato né scritto commenti su quanto accaduto in queste ore, e l'unico "movimento" che è stato notato dagli utenti è stato un "Like" lasciato ad un intervento di un follower su Instagram.

Pubblicità

Questi, infatti, in calce ad una foto di Eleonora, l'ha esortata a far sentire ad Alessio tutta la sua vicinanza soprattutto in questo momento difficile. Pur senza scrivere nulla, la modella ha cliccato "Mi Piace" a questo breve pensiero, facendo probabilmente capire che in questa fase sarebbero proprio queste le sue intenzioni: non lasciare da solo il fidanzato.