Il Segreto, la nota soap iberica che porta la firma di Aurora Guerra, andrà in onda durante la settimana dal 29 luglio al 4 agosto e dal 26 agosto al 1° settembre, a causa della pausa estiva del mese di agosto.

Trame di agosto

Nelle prossime puntate, stando alle anticipazioni, Francisca continuerà a fare pressioni su Fernando affinché trovi il modo di liberarsi di Roberto. Il ragazzo organizzerà una festa per farlo sfigurare, ma la serata non andrà come previsto: Roberto ballerà per tutto il tempo con Maria.

Nel frattempo don Berengario sarà preso dai sensi di colpa per aver ucciso il figlio di Molero, ma Carmelo cercherà di distoglierlo dal raccontare tutto alle guardie. Julieta continuerà a nascondere il suo segreto, ma dietro l'apparenza nasconderà il terribile dolore della violenza subita.

Álvaro ed Elsa, dopo la confessione dell'uomo sulla finta morte di Fe, saranno ancora più vicini e si baceranno appassionatamente.

Isaac non crederà ancora alla buona fede del nuovo medico di Puente Vejo e, preso dalla gelosia, cercherà ancora una volta di mettere in guardia Elsa.

Intanto Antolina non riuscirà a recuperare un rapporto con suo marito: l'uomo sarà sempre distante, nonostante la donna provi ad avvicinarsi, ed avrà sempre i pensieri rivolti ad Elsa.

Carmelo sarà sempre più inquieto e la notte non riuscirà a dormire: questo farà pensare ad Adela che i problemi dell'uomo siano legati a Julieta. Anche il sergente Ciufentes sarà assalito dai dubbi perché non sarà pienamente convinto di come si sia risolto il caso.

Donna Francisca contro Roberto

Donna Francisca penserà ad un piano per allontanare definitivamente Roberto da Maria. Grazie a Fernando, la donna proporrà uno scambio di denaro per far andare via l'uomo da Puente Vejo. Roberto, però, non accetterà la proposta e si prenderà gioco di Francisca.

Nel frattempo, Elsa chiederà ad Álvaro di non intromettersi nella discussione con Isaac, cacciandolo dal dispensario.

La ragazza, però, ignorerà che Dolores sarà fuori ad origliare.

Più tardi, Isaac racconterà a Matias quello che ha appreso da Agapito e Antolina, a loro insaputa, ascolterà tutta la conversazione.

Intanto Isaac deciderà di parlare con Elsa di Árturo, ma la ragazza, infuriata, gli dirà di non intromettersi più nel loro rapporto. Ciò nonostante, anche se Elsa non lo darà a vedere, prenderà in considerazione le parole del falegname e cambierà atteggiamento nei confronti del medico.

Álvaro capirà che qualcosa non andrà perché noterà in Elsa un cambiamento verso di lui e le chiederà di parlargli sinceramente. La ragazza cambierà idea riguardo alla buona fede dell'uomo?