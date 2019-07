Momenti di panico ieri sera nel corso dell'edizione serale del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Nei minuti finali del telegiornale, mentre il direttore parlava in collegamento con Milena Gabanelli, è scoppiato un incendio negli studi romani della rete di Urbano Cairo. Immediata la reazione di Mentana, che ha subito avvertito gli spettatori in tempo reale di quello che stava accadendo in quel momento. 'Questa è una situazione piuttosto difficile, non sto scherzando, diceva Mentana poco prima di dare la pubblicità e quindi di mettersi in salvo.

Tg La7, scoppia un incendio durante la diretta del notiziario di Enrico Mentana

'Andiamo in pubblicità, si salvi chi può', ha detto il direttore del Tg La7 prima di congedarsi dal suo affezionato pubblico di spettatori che tutte le sere si collegano con la rete di Cairo per seguire il suo notiziario, che supera costantemente la soglia del milione di spettatori.

E al rientro dalla pubblicità, Mentana è apparso dallo studio di In Onda, la trasmissione dell'access prime time estivo di La7 che va in onda subito dopo il telegiornale.

Il direttore si è 'rifugiato' lì, in una postazione di emergenza, per poter fare l'ultimo collegamento del Tg e salutare così il pubblico che lo stava seguendo da casa.

Il giornalista ha spiegato ai telespettatori da casa ciò che era successo, ribadendo ancora una volta che era scoppiato un incendio all'interno degli studi da dove va in onda il telegiornale e che era praticamente impossibile restare lì per l'ultimo blocco. Ecco perché si è rifugiato nello studio di Luca Telese e David Parenzo che si trova tre piani sotto quello del telegiornale.

'Lo studio sta andando a fuoco', ripeteva Mentana durante la diretta

'Ci vediamo domani sera, fiamme permettendo', ha chiosato il direttore prima di salutare il pubblico e dare la linea ad In Onda. Subito dopo la fine della diretta, Enrico Mentana è tornato a parlare dell'accaduto anche sui suoi profili ufficiali social, dove ha postato dei video dei Vigili del Fuoco in azione, mentre spegnevano le fiamme che erano divampate all'interno della palazzina che accoglie i vari studi televisivi de La7.

Inutile dire che la notizia dell'incendio al Tg La7, data in diretta da Mentana nel corso del giornale, ha fatto subito il giro del web e della rete, così come il video dove il direttore spiega quello che stava accadendo in tempo reale durante il collegamento video con la giornalista Milena Gabanelli. Vedremo cosa succederà con le edizioni del Tg La7 di quest'oggi: lo studio sarà agibile per le dirette oppure dovranno continuare ad utilizzare quello di In Onda?

Lo scopriremo nelle prossime ore.