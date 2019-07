Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island, il reality che ormai da alcune settimane sta appassionando i telespettatori da casa. L’avventura dei ragazzi all’interno del villaggio sta quasi per terminare e presto arriveranno i falò di confronto per le due coppie rimaste. Per Massimo e Ilaria l’avventura è giunta al termine: i due si sono infatti incontrati per il confronto, ma per scoprire come è andata a finire tra di loro bisognerà aspettare la prossima messa in onda. Chi volesse recuperare la puntata di ieri sera, potrà farlo attraverso il sito di Mediaset Play o Witty Tv.

Pubblicità

Pubblicità

Temptation Island, dove rivedere la replica in streaming online

La puntata di ieri sera di Temptation Island è stata molto avvincente. Sicuramente, non tutti i telespettatori avranno potuto assistere alla messa in onda in tv. Per questo motivo, Mediaset mette a disposizione il sito di Mediaset Play, tramite il quale poter rivedere le puntate dopo la loro messa in onda. Beneficiare di questo servizio non ha alcun costo, ciascun utente potrà farlo in maniera completamente gratuita.

Pubblicità

L’unica operazione necessaria sarà quella di iscriversi attraverso una mail ed una password di riconoscimento, da utilizzare poi tutte le altre volte che si vuole avere accesso al sito.

Per tutti gli appassionati che volessero avere a disposizione tutte le puntate in modo tale da poterle rivedere quando lo ritengono più opportuno (anche fuori casa), è possibile usufruire dell’apposita applicazione di Mediaset Play, disponibile sia per dispositivi Andorid che iOS.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

In alternativa al sito in questione c’è anche Witty Tv, una delle piattaforme dove è possibile rivedere diversi programmi tra cui Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te.

Riassunto Temptation Island quinta puntata

L’appuntamento di ieri ha visto protagoniste le ultime tre coppie. Katia è rimasta molto stupita dal comportamento di Vittorio con una delle single, mettendo in dubbio i sentimenti che il giovane prova per lei.

La ragazza ha espresso i propri timori di poterlo perdere. Sabrina, invece, si è lasciata andare ad un pianto: Nicola è apparso molto infastidito, convinto che lei piangesse per il single Giulio e non per lui. Nicola, sempre più arrabbiato per il modo di relazionarsi della fidanzata con il tentatore, ha deciso di avvicinarsi sempre di più a Maddalena. Infine, Ilaria ha deciso di non trascorrere più il weekend da sogno con Javier e di prendersi del tempo per riflettere.

Pubblicità

Massimo, invece, ha trascorso il suo weekend con la single con cui nelle ultime settimane si è approcciato, suscitando la gelosia della fidanzata per il suo atteggiamento.