Disavventura estiva per la showgirl Michelle Hunziker la quale in queste ultime ore è stata bersagliata da messaggi e chiamate da parte dei fan, dopo che sua figlia Aurora ha postato su Instagram il suo numero di cellulare. Un errore costato 'caro' alla bella Michelle, la quale da un momento all'altro ha dovuto fare i conti con la miriade di messaggi che le arrivavano da parte dei suoi fan che volevano scambiare quattro chiacchiere con lei.

Brutta sorpresa per Michelle Hunziker: il numero di cellulare compare su Instagram

La bella Aurora, che ha commesso questo errore in maniera non volontaria, ha ammesso di essere mortificata per la situazione in cui ha messo sua madre Michelle in queste ore.

La ragazza ha postato delle stories su Instagram dove diceva di aver fatto un grave errore e non sapendo come aiutarla, ha chiesto alle persone che la seguono di 'lasciarla in pace' e quindi di non bombardarla con sms e chiamate. 'Non ci ho pensato sono stata impulsiva' ha dichiarato la bella Aurora, la quale in mattinata aveva postato una stories sul suo profilo Instagram dove si vedeva in bella mostra il numero di cellulare di mamma Michelle.

'Vi prego di lasciarla in pace, sennò veramente non dormo più', ha chiosato la Ramazzotti nel suo video-appello postato su Instagram e diretto a tutti i followers che dalla mattinata di ieri stavano cercando di avere un 'filo diretto' con la bella showgirl svizzera.

Poco dopo è arrivato un appello anche da parte della stessa Michelle, la quale ha provato a giustificare sua figlia Aurora, dicendo che sicuramente è stato un errore non voluto della ragazza, la quale probabilmente la sera prima aveva fatto 'serata' con gli amici e non si è resa conto dello screenshot che stava per postare su Instagram.

L'appello di Michelle ai fan: 'Vi prego, non chiamatemi più, Aurora è mortificata'

La Hunziker, però, ha chiesto ai fan di smetterla di telefonarle rivelando che nel giro di pochissimi minuti le sono arrivati '60 milioni di messaggi'. La showgirl ha così fatto sapere ai fan di non aver voglia di cambiare il numero di cellulare e proprio per questo motivo ha chiesto loro di smetterla di inondarla di telefonate e messaggi vari.

'Vi voglio bene, ma devo utilizzare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine', ha dichiarato la showgirl svizzera, la quale ha poi aggiunto che sua figlia Aurora era letteralmente mortificata per l'errore commesso. Cosa succederà a questo punto? I fan che hanno guardato in tempo la storia Instagram di Aurora dove si vedeva il numero di cellulare della Hunziker smetteranno di telefonarle oppure Michelle sarà costretta a cambiare numero?

Lo scopriremo nelle prossime ore.