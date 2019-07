Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembrano essere la coppia più seguita e amata dell'estete. La bella influencer, dopo aver lasciato Damante, ha ritrovato la sua serenità al fianco del famoso pilota. Dopo un primo alone di mistero sulla loro relazione, i due sono definitivamente usciti allo scoperto mostrandosi insieme sui social. La coppia è sembrata essere molto affiatata agli occhi dei fan che seguono entrambi.

Giulia sembra essere molto presa dalla sua nuova fiamma, che pare averla conquistata con molta pazienza, come lei stessa ha affermato sul web. I due potrebbero essere addirittura pronti ad andare a convivere. Ad insinuare il "dubbio" al riguardo è stata proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram.

Gossip, Giulia De Lellis mostra alcuni oggetti per la casa nuova

Nelle scorse ore, la De Lellis ha pubblicato alcune storie in cui ha rivelato che le sono arrivate delle cose per la casa nuova ed ha iniziato a mostrare un bel po' fragranze riferendo che dovrà iniziare a posizionare il tutto in varie stanze dell'abitazione.

I fan hanno dunque iniziato a credere che la ragazza stia pensando di trasferirsi o che l'abbia in realtà già fatto, a casa del fidanzato Andrea Iannone. Quest'ultimo abita a Lugano ed è proprio lì che l'influencer si trovava durante le scorse ore.

Ad accreditare questa ipotesi, c'è stata anche una richiesta di consigli da parte della diretta interessata ai suoi seguaci. La donna ha chiesto infatti ai fan di scriverle dei centri estetici e parrucchieri che si trovano a Lugano, ma anche di alcuni ristornati carini del posto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Nei giorni precedenti inoltre, l'ex di Damante aveva postato la foto della tappezzeria con la scritta: "Qui si fanno case". In seguito, scherzando proprio con il suo fidanzato, la ragazza ironizzava sul fatto che non sapeva cosa stesse facendo e che non era più sicura di volerlo fare, forse riferendosi proprio ad un presunto trasferimento.

Iannone e Giulia De Lellis più uniti che mai sui social

La relazione tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis sembra dunque andare a gonfie vele.

Da quando si sono messi insieme, i due sembrano essere ormai inseparabili. Nonostante i vari impegni lavorativi, i due riescono a stare sempre insieme. La convivenza potrebbe dunque rappresentare il loro prossimo passo avanti in questa nuova love story. Da parte dei due però, non è ancora arrivata alcuna conferma sulla notizia della probabile convivenza che sta circolando nelle ultime ore sul web.

Magari, la De Lellis potrebbe presto annunciarlo sui suoi profili social. Non resta dunque che aspettare per saperne di più al riguardo.