Nelle puntate Usa di Beautiful, Hope accetterà di sposare Thomas per il bene di Douglas. Dopo l'arrivo a Los Angeles del giovane Forrester, distrutto per la morte di Caroline, Brooke ha iniziato a notare il suo repentino cambiamento. Thomas infatti, giorno dopo giorno, ha iniziato a maturare una vera e propria ossessione per Hope, soprattutto dopo aver visto quanto Douglas si sia affezionato a lei.

A tal proposito, il piccolino ha anche chiesto ingenuamente ad Hope di fargli da mamma. La Logan Jr, ancora distrutta per la perdita di Beth, è stata conquistata dalla dolcezza di Douglas. Thomas ha abilmente sfruttato la debolezza psicologica di Hope per conquistarla e tentare di rifarsi una famiglia con lei. Qualcosa però, è sfuggito ad ogni controllo.

Beautiful: Thomas pericolosamente fuori controllo

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Thomas maturerà una vera e propria ossessione per Hope, tanto da eliminare ogni possibile ostacolo che potrebbe allontanarla da lui.

Il giovane Forrester scoprirà che Phoebe in realtà è Beth, la figlia di Hope da lei creduta morta. Thomas però nasconderà la verità, arrivando persino a provocare l'incidente stradale di Emma Barber, decisa a rivelare alla giovane stilista il retroscena che potrebbe farla tornare da Liam. Convinto di aver 'sistemato la faccenda', Thomas chiederà a Douglas di convincere Hope a diventare sua madre. La Logan Jr, davanti alla tenerezza del bambino, non saprà dire di no.

La figlia di Brooke però, sarà sincera con Thomas, dicendogli di aver accettato di sposarlo solamente per il bene di Douglas e che non è ancora pronta a né a baciarlo né ad andare oltre con lui.

Anticipazioni americane Beautiful: Hope potrebbe essere in pericolo

Thomas sarà al settimo cielo sapendo che convolerà a nozze con la donna dei suoi sogni. Il giovane Forrester però, comincerà a perdere la pazienza davanti ai rifiuti continui di Hope, iniziando a sospettare che sia ancora innamorata di Liam.

A quel punto, il giovane persevererà nel manipolare il piccolo Douglas per cambiare la situazione a suo favore. Nelle prossime puntate Usa di Beautiful, Thomas sarà pronto a tutto pur di passare la sua prima notte d'amore con Hope.

Vincent apprende che Thomas ha drogato Liam

Nel frattempo, arriverà nuovo personaggio a Los Angeles. Si tratta di un amico di Thomas di vecchia data, Vincent. Il Forrester Jr.

si era già rivolto a Vincent per comprare le sostanze stupefacenti somministrate a Liam con lo scopo di fargli passare la notte con Steffy, allontanandolo da Hope. Il legame tra Vincent e Thomas non promette nulla di buono, specialmente per il fatto che Vincent non è corrente che Thomas ha utilizzato gli allucinogeni per far perdere il controllo al cognato e non per una serata all'insegna dell'euforia come gli aveva fatto credere...

la tensione sarà alle stelle.