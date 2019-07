Le anticipazioni della terza ed ultima puntata della famosa fiction Riviera riservano entusiasmanti novità. Nell'ultima puntata che andrà in onda giovedì 11 luglio su Canale 5, in prima serata alle 21:20, Jukes riterrà Georgina colpevole dei crimini di Constantine e vorrà mandarla in carcere. La donna però non si arrenderà tanto facilmente e farà di tutto per cercare di scoprire la verità. Successivamente, Georgina architetterà un piano insieme a Robert per far ricadere le colpe su Brandeis. Intanto, Sophie e Adriana saranno sempre più legate.

Pubblicità

Pubblicità

Adriana scopre il segreto di Irina

Nell'ultima puntata di Riviera, la famiglia Clios si sentirà molto più tranquilla senza Jukes. Nel frattempo, Georgina incontrerà uno sconosciuto che le ordinerà di consegnargli qualcosa di particolare che si scoprirà essere una chiave collegata al nome di una certa Elena. In seguito, Adriana scoprirà il segreto di Irina. Successivamente, Robert e Georgina saranno alla ricerca di una chiave misteriosa, la quale potrebbe svelare cosa si nasconde dietro al nome 'Elena'. Intanto Christos verrà rapito. Irina e Georgina andranno a salvarlo insieme e cercheranno di non pensare ai loro problemi.

Pubblicità

Adriana discute con Adam

Adriana discuterà con Adam. Poi Delormes vorrà scoprire subito chi le sta creando problemi. Nel frattempo, Negrescu rischierà di essere incastrato per un crimine che in realtà non ha ancora commesso. In seguito, Georgina sarà notevolmente angosciata per la morte improvvisa di una persona a lei cara e vorrà agire in qualche modo prima che qualcuno della sua famiglia venga ucciso. Poi la donna dovrà scoprire chi era veramente Nadia e il legame con Constantine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto Grigory Litvinov vorrà impadronirsi della chiave misteriosa collegata al nome di 'Elena'. Successivamente i Clios saranno protetti da Negrescu e si rinchiuderanno nella villa. Più tardi Irina avrà una scelta molto difficile da affrontare, ma un messaggio proveniente dal suo passato stravolgerà la situazione. Infine, Georgina si ritroverà a dover affrontare un brutto pericolo.

Dove vedere in streaming online le puntate di Riviera

Nell'attesa che venga trasmessa l'ultima puntata di Riviera, è possibile rivedere tutti gli episodi già andati in onda registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it.

Nel sito sono presenti anche alcuni video interessanti riguardanti le trame della fiction.