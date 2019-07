Mentre i fan attendono Eros Ramazzotti e il suo prossimo tour italiano (che partirà da Lucca il 16 luglio 2019) alcune indiscrezioni sulla sua vita privata stanno emergendo. A quanto sembra, da più voci, si sente parlare di una crisi nel suo secondo matrimonio. Eros e Marica Pellegrinelli non hanno ancora smentito, né confermato i rumors sul loro conto. Pare però che la coppia abiti già in due case separate, quanto ci sarà di vero?

Eros Ramazzotti, crisi matrimoniale in vista

Non è possibile avere la certezza di quanto stiamo per segnalarvi, ma da varie fonti Eros e la sua seconda moglie Marica Pellegrinelli starebbero per concludere la loro lunga storia d'amore.

È, tra gli altri, il settimanale Spy che lo scrive, anche se nella realtà nessuno dei due coniugi ha dato notizie in merito.

Eros e Marica, sposi da una decina di anni, non hanno mai dato motivo di fare parlare i fan, né sono entrati nel Gossip. Inoltre hanno sempre dimostrato di non gradire alcuna causa di turbamento matrimoniale. Il settimanale Spy di Alfonso Signorini, già il 28 giugno 2019 aveva annunciato la crisi della coppia.

Il matrimonio di Eros e Marica risale all'anno 2014 e dalla loro unione sono nati Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 4.

Ramazzotti conosceva la donna che sarebbe stata sua futura sposa dall'anno 2009. Il Wind Music Awards è stato galeotto per i due. In quell'occasione fu proprio l'affascinante Marica di Bergamo a premiare il famoso cantante.

Ecco alcuni segni premonitori di una crisi

Di professione modella, l'avvenente Marica non ha impiegato molto tempo per fare innamorare l'affascinate Eros. Alcuni segni lasciano però pensare che la loro crisi matrimoniale potrebbe non essere solo un fatto recente.

Ricordiamo che Eros Ramazzotti ha subito infatti un intervento alle corde vocali. Per questo motivo l'artista ha anche interrotto il tour.

La moglie non è stata vicina al cantante e, a quanto sembra, nessuna foto li ritrae insieme nel triste evento. Da convalescente, dopo l'operazione, alquanto delicata, non è tornato nella sua dimora milanese ma il tempo per la riabilitazione l'ha trascorso in Franciacorta. Alcune fonti segnalano che Eros e Marica, che già non vivrebbero più insieme, avrebbero smesso anche di portare la fede nuziale.

Nei social, inoltre, si scopre che l'ultima fotografia scattata da Eros e consorte insieme e postata su Instagram non è recente. Si tratta infatti di uno scatto realizzato a San Valentino. Un altro indizio di frattura nella coppia è che il famoso artista il giorno 17 maggio 2019, non sembra avere festeggiato il compleanno di Marica.

La moglie ha compiuto gli anni proprio in quel giorno. Sembra sia stata dimenticata da entrambi anche un'altra data importante, il 6 giugno scorso, quando ricorreva l'anniversario di matrimonio.

Tutti indizi che portano a considerare l'idea di una probabile crisi.

Fino ad ora non c'è stato alcun chiarimento da parte di Eros Ramazzotti e consorte, speriamo arrivi in un prossimo futuro.