Le prossime puntate di Una vita riporteranno alla ribalta i sospetti sulle sorti di Moises. Le anticipazioni relative alle prossime puntate della soap (non è nota la data della messa in onda in Italia) rivelano che Diego avrà modo di confrontarsi con Aurelia, la forestiera che ha soccorso Blanca nei complicati momenti successivi al parto. La donna confermerà di non avere tagliato il cordone ombelicale, motivo per cui l'Alday penserà che la tesi dell'amata sia stata corretta fin dall'inizio.

Pubblicità

Pubblicità

Per evitare che la verità venga svelata, Ursula ucciderà Aurelia ma le sue parole basteranno per convincere Diego che il bambino è vivo e si trova nascosto in un luogo segreto. Ma le tappe per arrivare al suo ritrovamento si confermeranno complesse, anche se i due protagonisti potranno contare sull'aiuto di Carmen e del detective Riera.

Una Vita, anticipazioni: alla ricerca del dottor Pallero

Dopo una fase di rassegnazione, durante la quale Blanca sarà plagiata dalla bigotta Cristina Novoa, riprenderanno le ricerche del piccolo Moises.

Pubblicità

Le anticipazioni di Una Vita confermano che Diego e Blanca, grazie all'aiuto di Carmen, troveranno l'orfanotrofio in cui il neonato è stato nascosto. Ma Samuel, avvertito dall'ignaro fratello, farà in tempo a spostare il bambino e ad affidarlo alle cure di un'altra persona con la complicità di Ursula. Sarò così che si aprirà un'altra pista che porterà al dottor Pallero, un uomo che in passato ha avuto dei rapporti con la dark lady. Partirà subito una disperata ricerca da parte di Riera, che purtroppo arriverà troppo tardi a destinazione. Troverà il dottore assassinato e lui stesso rischierà di morire quando verrà raggiunto da un colpo d'arma da fuoco, fortunatamente non mortale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame Una Vita: l'aiuto di Samuel

Le anticipazioni di Una Vita si concentrano sugli sviluppi delle ricerche che, a sorpresa, troveranno un nuovo aiutante. Oltre a Carmen e a Riera, sarà Samuel a pentirsi dei tanti errori commessi e a tendere una mano a Diego e a Blanca. Dirà loro che Ursula sarà intenzionata a fuggire dal quartiere insieme a Moises e gli darà le informazioni necessarie affinché trovino la carrozza che dovrà essere utilizzata per il trasferimento a Valencia.

Alla fine il piccolo potrà così essere ritrovato, dopo una serie di peripezie, che renderanno Ursula furiosa con il genero. Avrà così fine una lunga vicenda che permetterà anche a Diego e Samuel di ritrovarsi, anche se per quest'ultimo i problemi non saranno affatto finiti. Al contrario, proprio quando potrà finalmente trovare l'amore in Genoveva, un colpo d'arma da fuoco porrà fine per sempre alla sua vita.