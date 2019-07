Streghe, dal titolo originale Charmed, andrà in onda domenica 7 luglio su Rai 2 alle 21:05, il telefilm è ispirato ad una delle serie televisive cult andate in onda dal 1998 al 2006 dal titolo 'Streghe', la quale tuttora vanta milioni di fan affezionati in tutto il mondo. La serie narrava le particolari vicende ambientate a San Francisco delle tre sorelle Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe (Alyssa Milano), dotate di poteri magici e intente a lottare contro il male.

Pubblicità

Pubblicità

Nel remake le tre sorelle che lotteranno tra il bene e il male saranno Maggie, Macy e Mel. Charmed è stata già trasmessa dal 2018 negli Stati Uniti ed ha avuto un discreto successo, pertanto i produttori hanno deciso di rinnovarla ulteriormente, aggiungendo nuovi episodi alle 22 puntate già andate in onda in America. La prima stagione sarà trasmessa in Italia da luglio a settembre, con alcune pause ad agosto.

La trama

Charmed è ispirato a Streghe anche se ha un'ambientazione completamente diversa, così come anche la trama, ma non mancheranno le tre sorelle a far da protagoniste.

Pubblicità

Maggie interpretata da Sarah Jeffery, Macy che ha il volto di Madeleine Mantock e Mel interpretata da Melonie Diaz. Le tre ragazze inizialmente non saranno a conoscenza dei loro poteri soprannaturali. Il remake di Streghe sarà ambientato nella città universitaria di Hilltowne, nel Michigan. I primi due episodi di Charmed saranno incentrati dalla vicenda della morte di Marisol, madre di Maggie e Mel, le quali saranno ancora inconsapevoli di essere delle streghe.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La donna sarà uccisa da un demone. Successivamente Maggie e Mel scopriranno di avere una sorellastra, Macy. Soltanto una volta riunite le sorelle scopriranno di essere dotate di particolari poteri magici. Maggie scoprirà di poter leggere nel pensiero, Mel di fermare il tempo, mentre Macy scoprirà di avere il potere della telecinesi. Dapprima saranno inesperte e incompetenti, pertanto verranno aiutate dal professor Harry Greenwood, interpretato dall'attore Rupert Evans. L'uomo in realtà è il loro 'angelo bianco', guardiano del loro segreto e sempre pronto a proteggerle dai demoni.

Il potere del trio

'Il potere del trio coincide col mio' è la frase simbolo delle sorelle Halliwell in Streghe. Anche in Charmed le tre sorelle ricostituiranno il potere del trio grazie alla loro unione, ormai indistruttibile. Maggie, Mel e Macy saranno continuamente attaccate dai demoni che cercheranno di eliminare grazie ai loro poteri magici e al loro forte legame, probabilmente catturando fin da subito il cuore di moltissimi fan.