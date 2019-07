In queste ore, Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si stanno lanciando velenose frecciatine sui social. Dopo tutto quello che è accaduto all'interno degli studi di Uomini e donne, l'immagine della modella di Venafro è letteralmente compromessa. Il pubblico da casa, infatti, non ha ancora dimenticato la "truffa" di cui si è resa protagonista ai danni della produzione del programma e di tutti i telespettatori.

Ad ogni modo, un po' di ore fa, Luigi Mastorianni pare le abbia mandato un'ennesima frecciatina che, però, ha scatenato una polemica molto forte.

Il ragazzo ha semplicemente detto si sentirsi molto vicino ad Alessio Campoli, dal momento che ha alluso al fatto che Angela si sia comportata allo stesso modo di Sara. Dopo quest'ennesimo riferimento velato, la Affi Fella ha deciso di rispondere ed è scoppiato il caso.

Sara decide di rispondere alle velate frecciatine di Luigi Mastroianni sul suo percorso a Uomini e Donne

L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali è apparsa davvero furiosa. La ragazza era in auto e si è sfogata contro il suo ex. Sara ha ammesso le sue colpe ed ha riconosciuto di aver sbagliato. Ad ogni modo, è passato un anno, pertanto, Luigi farebbe bene a pensare alla sua vita insieme alla sua nuova fidanzata.

Purtroppo gli errori sono stati commessi ma, secondo il punto di vista di Sara non è affatto giusto continuare a subire tutte queste critiche e accuse.

Inoltre, la bella modella di Venafro ha anche detto che, a suo avviso, Angela Nasti non è assolutamente paragonabile a lei, dal momento che non crede possa aver fatto ciò che ha fatto lei in passato. Il popolo del web si è comunque scatenato contro la Affi Fella con accuse e insulti.

Il pubblico da casa non gradisce e 'sbotta' contro la Affi Fella

Dopo mesi di silenzio in merito a tutta questa storia, Sara Affi Fella ha deciso di ripercorrere il passato. In merito a questo, ha anche detto di aver vissuto davvero un incubo l'anno scorso a causa dei suoi problemi e comportamenti errati. Adesso, però, le cose stanno in modo radicalmente diverso. Ora è fidanzata e felice, e quanto accaduto sembra un lontano ricordo.

Se lei, però, è riuscita a rimuovere tutto, lo stesso non può dirsi per i telespettatori e il suo ex Luigi Mastorianni.

La risposta alle frecciatine dell'ex tronista, infatti, non sono piaciute per nulla ai telespettatori. Quest'ultimi hanno sbottato contro la Affi Fella dandole della ridicola. Secondo il punto di vista della maggior parte delle persone, infatti, è assurdo che, dopo tutto quello che è accaduto, lei abbia ancora la faccia e il coraggio di mostrarsi sui social.