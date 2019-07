La serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra e ambientata a Puente Viejo, riesce sempre ad appassionare il pubblico. Nelle puntate in programmazione sull'emittente televisiva “Antena 3” dal 15 al 19 luglio 2019, Prudencio Ortega dimostrerà di non aver dimenticato Lola pur avendo messo un punto alla loro breve storia d’amore a causa di Francisca Montenegro. Il fratello di Saul dopo aver cercato in tutti i modi di scoprire quale delitto potrebbe aver commesso la sua ex dipendente, le dirà di essersi innamorato di lei.

Francisca e Raimundo contro il Mesia, Don Berengario contatta Don Anselmo

Dagli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Spagna la prossima settimana, si evince che non mancheranno di certo colpi di scena. Francisca e Raimundo avranno una nuova discussione con Fernando. La darklady e il marito si arrabbieranno con il Mesia per aver fatto allontanare Maria da loro. Nel frattempo tutti gli abitanti di Puente Viejo rimarranno sconvolti quando verranno a conoscenza che l’intero popolo verrà sommerso.

Il colonnello oltre ad assicurare agli abitanti che si tratta di una questione di interesse nazionale, preciserà che purtroppo non potranno più annullare la costruzione del bacino. La Montenegro e l’Ulloa cercheranno di fermare quella follia. Successivamente Prudencio continuerà ad essere impressionato dall'accusa che Francisca ha fatto nei confronti di Lola, visto che gli ha fatto sapere che la giovane è un’assassina.

Don Berengario farà finalmente luce sull'identità della nuova arrivata Esther, dato che scoprirà di essere il padre della giovane, nata da una relazione sentimentale avuta in passato. Il parroco mentre passeggerà per le strade del quartiere iberico con la figlia, la farà conoscere ai proprietari dei negozi come sua parente, ma senza svelare il loro vero legame. Il sacerdote preferirà essere sincero con il collega Don Anselmo, visto che lo metterà al corrente di tutte le novità del villaggio attraverso un telegramma.

La mamma di Esther è morta, Prudencio innamorato di Lola

Il sottosegretario si recherà alla casona su invito di Francisca, e avrà un pesante scontro con la donna. Raimundo cercherà invano di mediare tra la moglie e l'ospite. La darklady avrà una brutta reazione a seguito della lite, poiché si dirà disposta ad andare in tribunale. Esther racconterà a Don Berengario che sua madre ha perso la vita a causa di una burrasca che ha completamente distrutto l’abitazione in cui vivevano in Turchia.

Prudencio farà sapere a Don Berengario di non essere riuscito a parlare con Ana, la sorella di Lola. Tutti i cittadini colpiti dall’alluvione si recheranno alla villa di Francisca, e Raimundo gli proporrà di unirsi con lui e la moglie per difendersi. Nel contempo fratello di Saul dopo non essere riuscito a farsi svelare da Ana ciò che avrebbe fatto Lola, dato che la giovane non vorrà far riaffiorare il passato, dimostrerà di tenere alla sua ex dipendente.

Prudencio confesserà il suo amore a Lola, pur non avendole perdonato il fatto di averlo spiato su ordine della Montenegro. Per concludere Elsa dopo aver sposato Isaac, accetterà di recarsi ad un appuntamento di Alvaro Fernandez insieme al suo sposo, nonostante i suoi amici cercheranno di farle cambiare idea senza riuscirci.