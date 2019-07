Brutta notizia in arrivo per coloro che seguono appassionatamente le vicende della soap opera “Il Segreto”, perché dovranno fare a meno di due amati personaggi. Gli ultimi spoiler riguardanti ciò che accadrà negli episodi spagnoli in programmazione la prossima settimana, dicono che Isaac Guerrero ed Elsa Laguna dopo essere diventati marito e moglie senza nessun impedimento, se ne andranno via da Puente Viejo.

Pubblicità

Pubblicità

Purtroppo i novelli sposi saluteranno tutti i loro amici per poter incontrare il dottore Alvaro Fernandez. Ebbene sì, quest’ultimo inviterà la sua ex fidanzata Elsa, a recarsi ad un suo appuntamento con l’intento di chiederle perdono per averla fatta soffrire in passato.

La morte di Antolina, Elsa riceve una missiva da Alvaro

Come ben sanno i fan di questo sceneggiato, nelle puntate iberiche recenti c’è stata l’uscita di scena della diabolica Antolina.

Pubblicità

L’ex ancella ha perso la vita precipitando da un profondo burrone dopo aver tentato di uccidere il marito Isaac, per impedirgli di essere felice al fianco di Elsa. A seguito del funerale della Ramos, alla quale hanno partecipato soltanto il Guerrero, Marcela, Matias, e Dolores, il carpentiere ha preso una decisione molto importante. In particolare Isaac ha fatto un grande passo dopo aver appreso dal medico che la Laguna non ha più nulla da temere, poiché è stata costretta ad operarsi al cuore per via dell’intonaco che aveva ingerito per colpa della sua defunta moglie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Elsa dopo aver annunciato ai suoi amici di essere guarita del tutto ha accettato di sposare il Guerrero. Le anticipazioni dei capitoli in onda su "Antena 3" dal 15 al 19 luglio 2019, svelano che la Laguna e Isaac pronunceranno il fatidico “sì lo voglio” e ad ufficializzare la loro unione sarà Don Berengario. La neo sposa dopo aver coronato il suo sogno d’amore come desiderava da tanto tempo, rimarrà spiazzata dal contenuto di una lettera.

Elsa apprenderà che Alvaro Fernandez, l’uomo che l’ha ingannata in passato l’ha invitata ad un appuntamento per poterle rivolgere di persona le dovute scuse.

Isaac e la Laguna in viaggio, Maria ai ferri corti con Francisca e Raimundo

La Laguna anche se Consuelo e Marcela la metteranno in guardia dicendole che l’ex medico potrebbe averle teso una trappola, deciderà di incontrare l’uomo ma accetterà di farsi accompagnare da Isaac.

Pubblicità

A quel punto i coniugi Guerrero si metteranno in viaggio. Nel frattempo Prudencio pretenderà che Lola sia sincera con lui una volta per tutte. Il minore degli Ortega disposto a convincere la sua ex dipendente a raccontargli quale omicidio ha commesso in passato, le dichiarerà il suo amore. In seguito l’intero paese sarà completamente rivoluzionato a seguito dell’inaugurazione del famoso bacino idrico.

Pubblicità

Nel contempo Don Berengario verrà a conoscenza che dalla relazione sentimentale avuta quando si trovava già al seminario è nata Esther. Quest’ultima dopo essersi mostrata affettuosa e felice per aver ritrovato suo padre, dirà al sacerdote di essere arrivata a Puente Viejo perché sua madre è morta. Intanto Maria oltre a lamentarsi con la sua infermiera Vilchez, continuerà ad avere dei pessimi rapporti con Raimundo e Francisca sempre a causa di Fernando. Per concludere è bene ricordare ai lettori che potranno assistere a tutti questi avvenimenti soltanto tra sei mesi, per via della differenza di trasmissione nostrana e iberica.