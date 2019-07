Succede che nell'epoca dei social network, quasi tutti gli ex protagonisti di Uomini e donne che hanno raggiunto un discreto numero di followers su Instagram, si sentano quasi 'in diritto' di chiedere cene gratuite oppure sponsorizzazioni da fare, potendo contare proprio sulla pubblicità che riuscirebbero a fare grazie ai loro profili social. Uno degli ultimi casi del genere ha avuto come protagonista Valentina Pivati, ex corteggiatrice del programma sentimentale di Maria De Filippi, che in molti ricordano per essere stata la ragazza che alla fine del suo percorso venne scelta da Mariano Catanzaro.

In queste ore un noto ristorante siciliano ha diffuso il messaggio inoltrato da Valentina, con cui la ragazza aveva chiesto di poter usufruire di una cena gratis presso quel noto locale in cambio di pubblicità social.

Uomini e donne, Valentina chiede una cena gratis: il suo messaggio finisce online

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che questo ristorante ha scelto di rendere noto in maniera pubblica il messaggio che era stato loro inoltrato da parte di Valentina Pivati, dove la ragazza diceva che approfittando di una vacanza che avrebbe fatto in Sicilia ad agosto con il suo fidanzato, le sarebbe piaciuto poter usufruire di una 'cena gratis' presso il loro locale.

La Pivati, ovviamente, aggiungeva che la retribuzione per il ristorante sarebbe stata la pubblicità che lei avrebbe poi fatto su Instagram, dato che grazie ad un programma televisivo molto conosciuto era riuscita a raggiungere una certa popolarità sulle piattaforme social.

'Vacanze a sbafu': la risposta del ristoratore alla richiesta dell'ex fidanzata di Mariano Catanzaro

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, così, dopo aver avanzato la sua proposta al gestore di questo ristorante, è rimasta in attesa di una risposta, senza immaginare che in realtà sarebbe arrivata in maniera pubblica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Nel postare lo screenshot della richiesta formulata da Valentina sui social, infatti, hanno aggiunto anche la risposta: "Il nuovo modo per farsi le vacanze 'a sbafu'". Al momento, nonostante la derisione pubblica, non c'è ancora stata la risposta di Valentina che non ha commentato la scelta del ristoratore di pubblicare tutto online.

Come vi dicevamo, però, non è certamente la prima volta che vip (o sedicenti tali) si fanno avanti o quanto meno si propongono a locali, ristoranti e alberghi per poter usufruire dei loro servizi in cambio di pubblicità social.

Tutti si sentono un po' la 'Chiara Ferragni' del momento, con la sostanziale differenza che la signora Fedez, dall'alto dei suoi oltre 15 milioni di followers (sparsi un po' in giro per tutto il mondo) riesce davvero ad 'influenzare' le decisioni dei suoi followers.