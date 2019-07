Non c'è tregua per Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e donne che continua ad essere uno dei personaggi più discussi e chiacchierati di questa calda estate. Dopo aver fatto discutere per l'addio finale con Giulia De Lellis, Andrea è finito sui giornali per le foto che lo ritraevano in compagnia della nuova fiamma Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Tuttavia, in queste ore Gabriele Parpiglia ha reso noto un altro scoop che lo riguarda.

L'ex tronista, infatti, è stato beccato in vacanza ad Ibiza in compagnia di un'altra bellissima: parliamo di Paola Di Benedetto, da poco tornata single.

Andrea Damante ad Ibiza in compagnia di Paola Di Benedetto, ma non c'è Sara

Nel dettaglio, infatti, le gossip news di queste ore rivelano che Andrea Damante è stato beccato ad Ibiza in dolce compagnia di Paola Di Benedetto, anche lei ex protagonista di Ciao Darwin nelle vesti di Madre Natura.

Tra i due, dalle foto che sono state pubblicate in rete da Gabriele Parpiglia di 'Chi', sembra esserci un grande affiatamento e dei dolci sorrisi che lasciano pensare che tra i due possa esserci anche del tenero.

Scatti che farebbero pensare ad una presunta crisi in corso tra Andrea e Sara Croce, anche se l'ex tronista di Uomini e donne, intervistato proprio da Chi qualche settimana fa, aveva ammesso che questa volta non era un semplice flirt estivo e che con Sara faceva sul serio.

Cosa succederà a questo punto? La bella Paola Di Benedetto in tutto questo non avrebbe nulla da perdere, dato che da poco è tornata single dopo aver chiuso la sua storia d'amore con Federico Rossi, che a quanto pare potrebbe averla tradita.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e soprattutto se Andrea Damante confermerà la crisi in corso con Sara Croce e il presunto flirt con la bella Paola Di Benedetto, la sua ex fidanzata Giulia De Lellis ha annunciato che a settembre uscirà il suo primo libro dove parlerà di 'corna'.

Giulia De Lellis pubblica un libro dove parla del tradimento di Andrea Damante

La De Lellis, nel video annuncio che ha postato sulla sua pagina Instagram, ha svelato che racconterà le sensazioni che ha provato quando il 18 aprile ha scoperto di avere le corna. Un libro decisamente molto atteso dai fan dei Damellis nati a Uomini e donne, dato che Giulia pur avendo confermato di essere stata tradita da Andrea, non ha mai fornito ulteriori dettagli e quindi potrebbe raccontare tutta la verità in questo libro che nel giro di poche ore ha già raggiunto la prima posizione della classifica di Amazon, nella categoria 'pre-order'.

L'ennesimo successo per la De Lellis, ormai diventata una vera e propria star dei social.