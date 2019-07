Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola, 'Il segreto' che riesce a coinvolgere milioni di telespettatori curiosi di conoscere i cambiamenti riguardanti la vita dei personaggi principali. Le anticipazioni della puntata numero 2006, in onda sul piccolo schermo lunedì 29 luglio, svelano che al centro delle trame ci sarà la figura del dottor Alvaro Fernandez. L'uomo farà le dovute valutazioni per capire se sia il caso di accettare l'offerta di Carmelo, il quale gli ha chiesto di diventare il nuovo medico del paese di Puente Viejo.

L'amico di Elsa non avrà problemi ad assumere l'incarico, entrando in possesso del dispensario: il dottore, però, si renderà conto della gravità della situazione.

Antolina non approva il comportamento di Alvaro

Alvaro vorrà trovare un modo per risolvere questa faccenda ma avrà bisogno di un valido aiuto. Il Fernandez deciderà di far leva sul sostegno di Elsa, alla quale chiederà una mano per sistemare il dispensario.

Alvaro riporrà fiducia nella donna che si è rivelata fondamentale per salvare la vita di molte persone durante il loro periodo di degenza. Consuelo, dal canto suo, verrà a conoscenza della notizia della permanenza di Alvaro e non sarà affatto contenta di questa novità. La nonna di Julieta (Claudia Galan) non ha mai nutrito simpatia nei confronti del medico e la stessa Antolina farà notare il proprio disappunto per questa scelta ritenuta azzardata. La bionda non crederà alla buona fede del Fernandez e penserà che il suo comportamento sia guidato dalla volontà di conquistare l'amore della Laguna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La preoccupazione della Montenegro

La consorte di Isaac si dirà certa che il medico si sia invaghito di Elsa ma si mostrerà speranzosa che i due possano allontanarsi dal paese. La Ramos non comprenderà la scelta di Alvaro di restare a Puente Viejo e la donna temerà che Elsa continui a rappresentare un pericolo per la sua vita matrimoniale. Antolina vorrà trovare un modo per evitare che il medico e la Laguna si trattengano a lungo in paese.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Francisca (Maria Bouzas) che si dirà stanca della presenza di Roberto e vorrà trovare un modo per allontanare l'uomo dalla propria vita.

La decisione di Fernando

La Montenegro si renderà conto che il cubano ha intenzione di convincere la moglie di Gonzalo a lasciare Puente Viejo ma la consorte di Raimundo (Ramon Ibarra) vorrà evitare questa possibilità.

Fernando (Carlos Serrano) sarà stanco della complicità tra Maria e Roberto, ma deciderà di risolvere la situazione chiedendo alcuni consigli all'amico Prudencio. Quest'ultimo spingerà il Mesia ad avere un incontro con lo straniero per fare chiarezza intorno alla questione.