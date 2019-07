Giulio Raselli è uno degli ex protagonisti di Uomini e donne. Il ragazzo ha partecipato al programma come corteggiatore di Giulia Cavaglià. Dopo un lungo percorso però, la tronista ha deciso di abbandonare il programma con Manuel Galiano, a discapito del bel gioielliere. Dopo la sua avventura all'interno della trasmissione della De Filippi, il ragazzo si è messo in gioco come tentatore a Temptation Island, dove si è avvicinato parecchio alla single Sabrina.

Pubblicità

Pubblicità

Nelle recenti ore, un seguace del ragazzo lo ha attaccato sul profilo IG, affermando che non è stato mai interessato alla tronista e che il suo scopo in realtà era fare televisione.

Uomini e Donne, la replica di Giulio Raselli all'attacco

Giulio è molto attivo sul suo profilo Instagram, dove è solito pubblicare foto o semplicemente rispondere alle domande che gli vengono poste dai fan. Nelle scorse ore, l'uomo ha pubblicato uno scatto con la seguente descrizione: "Sei un ragazzo d'oro, favoloso, sensibile, ma sei la persona giusta al momento sbagliato.

Pubblicità

Quante volte ve lo siete sentiti dire?". In molti sono stati i commenti dei fan carini e di incoraggiamento verso l'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Tra i commenti però, c'è anche chi lo ha attacca. Ad esempio, una fan scrive che lui da quando è entrato in studio non ha fatto altro che "leccare" e che non è mai stato interessato a Giulia e di puntare invece ad altro. La fan aggiunge poi che qualcosina ha raggiunto, dato che ha partecipato a Temptation Island.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Giulio però non ci sta e ha voluto replicare a tono scrivendo: "Sei da studiare. Hai poco cervello e ti impegni per non nasconderlo. Un abbraccio e non dire più ca...".

Raselli e il suo percorso a Temptation Island

Nell'arco del suo percorso a Uomini e Donne, il ragazzo ha diviso il pubblico in due tra chi ammirava il suo modo di fare e chi no. In molti sono rimasti dispiaciuti dal fatto che lui non sia stata la scelta, ma hanno continuato a seguire poi il ragazzo durante la sua partecipazione a Temptation Island.

L'uomo si è infatti cimentato nel ruolo di tentatore nell'isola delle tentazioni, dove è riuscito ad avvicinarsi parecchio alla single Sabrina. Quest'ultima ha più volte dichiarato di essere attratta da Giulio, sia fisicamente che mentalmente. Questo suo avvicinamento al ragazzo, ha fatto parecchio ingelosire il fidanzato Nicola.

Non si sa comunque come andrà a finire il percorso del single all'interno del programma e se Sabrina deciderà di tornare con il fidanzato o di intraprendere una conoscenza con Raselli.

Pubblicità

Al momento infatti, tutti i protagonisti di Temptation non possono rivelare come sono andate a finire le cose, dato che le messe in onda non sono ancora terminate.