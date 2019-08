Torna lo spazio dedicato con le novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, (titolo originale Dolunay) lo sceneggiato che andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 15:35 a causa del ritorno de "Il Segreto" nel palinsesto di Mediaset. Nelle puntate trasmesse lunedì 26 e martedì 27 su Canale 5, Ferit l'Aslan riceverà una spiacevole sorpresa quando ritroverà la sua ex fiamma Pelin Turan alla sua festa di compleanno.

Un nuovo ingresso che provocherà problemi all'unione appena ristabilita tra l'affarista e Nazli Piran.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente, Hakan ha confessato a Demet di essere il colpevole della morte dei genitori di Bulut. La donna, a questo punto, ha pensato bene di denunciarlo alle autorità, se il marito non glielo avesse impedito dopo averla ricatta. Inoltre l'Onder ha invitato la moglie ad una cena romantica per poi convincerla a sfogare la sua rabbia repressa sparando ad un bersaglio posizionato sull'uscito di una casa di campagna.

In questo frangente, la Kaya ha scoperto di aver ucciso involontariamente Tahir, nascosto dietro l'uscito dell'abitazione. Dopodiché la donna in preda al terrore si è precipitata a chiedere aiuto al fratello. Peccato che quest'ultimo non si trovasse insieme all'affarista. Qui Demet ha ha riferito di avere la certezza che Hakan è un delinquente. Nel frattempo Nazli si è ricordata solo all'ultimo momento di organizzare la festa di compleanno di Ferit. Di conseguenza, ha deciso di chiedere ad Engin e Fatos di reclutare i vecchi amici dell'Aslan sui vari social network.

La festa di compleanno di Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle puntate 61 e 62 in onda oggi 26 e martedì 27 agosto su Canale 5 svelano che Ferit dimostrerà di essere particolarmente contento della festa di compleanno organizzata da Nazli. Qui l'Aslan sarà accolto con entusiasmo da tutti gli invitati tra cui Pelin, che dimostrerà di essere una sua vecchia conquistata. Una storia d'amore finita male per colpa di un tradimento, sebbene fosse stato un piano organizzato da Demet in preda ad una folle gelosia nei confronti dell'affarista.

Nel frattempo Hakan metterà una spia all'interno dell'azienda di famiglia per rovinare il rivale, mentre un celebre stilista farà la conoscenza di Fatos durante il party. Qui l'uomo la inviterà ad un appuntamento di lavoro per mostrargli i suoi bozzetti.

La Pelin pronta a dividere Nazli e l'Aslan

Ferit, invece, capirà che è successo qualcosa di grave a Tahir, l'uomo che aveva ingaggiato per spiare l'Onder mentre la Piran troverà una soluzione per racimolare dei soldi per pagare il mutuo del ristorante, visto che rischia di venire chiuso.

La cuoca, infatti, sarà molto preoccupata per gli affari, tanto che Manami le consiglierà di rivolgersi ad un ricco imprenditore di Istanbul. Tuttavia l'affarista e Nazli riusciranno a superare le incomprensioni complice la festa trascorsa con tutti gli amici. Peccato che questa apparente armonia sia rovinata dall'arrivo di Pelin Turan, la quale dimostrerà di essere desiderosa di vendicarsi del torto subito in passato.

La donna, infatti, arriverà ad Istanbul per riconquistare l'Aslan con la complicità di Hakan Onder.