Torna lo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV che sta appassionando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler degli episodi dal 61 al 65, trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, svelano che la felicità ritrovata di Nazli Piran e Ferit Aslan sarà turbata dall'arrivo di Pelin Turan mentre Demet Kaya vorrà sbarazzarsi di Hakan Onder.

Bitter Sweet: l'arrivo della Pelin

Nei nuovi episodi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, vedremo Nazli riuscire ad organizzare la festa di compleanno di Ferit (Can Yaman) sebbene sia in gran ritardo. Infatti deciderà di invitare tutti i vecchi amici del liceo dell'affascinante manager, tra questi la bellissima Pelin, con la quale l'Aslan aveva avuto una tormentata relazione amorosa. Intanto Hakan continuerà a fare il suo doppio gioco, tanto da assumere un losco individuo per il suo scopo.

La Piran, invece, non potrà fare a meno di notare la strana sintonia sorta tra la Turan e il marito. La cuoca, infatti, comincerà a nutrire dei sospetti, che diventeranno certezze quando scoprirà che era stata la sua ex fidanzata, che lui purtroppo le ha tenuto nascosto.

La Turan ha abortito, Demet si ribella al marito

Pelin dimostrerà di essere tornata ad Istanbul per rovinare l'intesa sorta tra Ferit e Nazli (Ozge Gurel).

Per questo motivo, la Turan confesserà al giovane di aver abortito dopo che era stata lasciata per il presunto tradimento. L'Aslan, a questo punto, si sentirà in colpa, tanto da avvicinarsi pericolosamente a lei. Inoltre la notizia dell'aborto provocherà una frattura tra l'affarista e la Piran. Infine la cuoca preoccupata per la sorte del suo matrimonio inviterà la sua rivale a cena per capire le sue reali intenzioni.

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, riguardanti gli episodi dal 61 al 65, si evince che un complice dell'Onder cercherà di rovinare gli investimenti finanziari di Ferit mentre Demet sempre più sconvolta per aver scoperto che suo marito ha ucciso Demir e Zeynep cercherà di trovare una soluzione a tutti i suoi guai. L'affarista, intanto, non si presenterà ad un servizio giornalistico nella sua attività di ristorazione per trascorrere del tempo insieme alla Pelin.

Di conseguenza, la cuoca temerà che il marito possa cascare tra le braccia della Turan.

Ferit cercherà di tranquillizzare la Piran, sebbene invano mentre Hakan organizzerà un piano con la complicità della nuova arrivata per distruggere economicamente e sentimentalmente il rivale. Infine la Kaya sarà sempre più stanca della cattiveria del marito, tanto da cercare una via di uscita.