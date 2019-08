Tra gli show televisivi più attesi in questa calda estate c'è sicuramente Temptation Island Vip, il Reality Show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi, andrà in onda intorno a metà settembre; sono infatti cominciate le riprese della nuova stagione. Una nuova edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena e tanta polemica. Come annunciato dai produttori il programma sarà condotto da Alessia Marcuzzi, dopo l'abbandono del timone da parte di Simona Ventura.

In queste ore, inoltre, sono stati rivelati dalla De Filippi i nomi dei tentatori e delle tentatrici che entreranno nel cast del programma, tra questi troviamo: Antonio Moriconi e Fabrizio Baldassarre entrami ex corteggiatori di Uomini e donne oltre a Nicolò Brigante ex tronista e Cecilia Zagarrigo giovane star dei social network.

Alessia Marcuzzi pronta a condurre Temptation Island Vip

Le riprese di Temptation Island Vip sono cominciate sabato 24 agosto come rivelato dal sito di Gossip Novella 2000.

Il reality show dovrebbe andare in onda a partire dal 17 settembre, anche se tale data è ancora da confermare. In prima serata alle 21:00 su Canale 5. La conferma dell'inizio delle riprese è arrivata anche dalla futura conduttrice del programma, Alessia Marcuzzi; la quale attraverso Instagram ha pubblicato una storia nel bel mezzo delle prove ufficiali nel Resort di Pula in Sardegna. Una nuova avventura questa per la Marcuzzi, che ha preso il timone del programma dopo l'abbandono da parte di Simona Ventura, la quale è tornata alla Rai dopo otto anni di assenza.

La Ventura alla conduzione della prima versione Vip Temptation fece registrare numeri davvero incredibili, raggiungendo oltre tre milioni e mezzo di spettatori a puntata.

Numeri che sicuramente mettono un po' di suggestione alla nuova conduttrice. Non sarà una sfida facile questa per Alessia Marcuzzi; la quale però può contare su ottime esperienze precedenti, come quella alla conduzione dell'Isola dei Famosi.

La rivista Spy rivela i nomi delle coppie Vip scartate dal programma

Oltre ai nomi delle sei coppie e dei tentatori che parteciperanno al programma; nei giorni scorsi la rivista Spy ha rivelato anche i nomi delle coppie Vip escluse dalla partecipazione allo show.

Tra questi troviamo Elena Morali ed il compagno Scintilla: pare che i due abbiano avuto una recente crisi di coppia che secondo i produttori non agevolerebbe le dinamiche che si verrebbero a creare all'interno dell'isola. Oltre a loro sempre secondo la rivista di gossip sono stati scartati anche Alex Belli e la neo fidanzata Delia Duran; la relazione tra i due è cominciata da poco, questo il motivo principale della loro eliminazione dal cast.

Infine sarebbero stati scartati anche Corinne Clery e il suo giovanissimo fidanzato.