Torna lo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV rivelazione di questa estate italiana. Nelle prossime puntate in programma a settembre su Canale 5, Ferit Aslan deciderà di confessare a Nazli Piran i suoi sentimenti dopo averle fatto una romantica proposta di matrimonio, che purtroppo non avrà il risultato sperato.

Bitter Sweet: Ferit delude la moglie, l'Aslan si dichiara a Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore tratte sulle puntate in onda a settembre su Canale 5, si soffermano su Ferit, il quale capirà di essere profondamente innamorato di Nazli (Ozge Gurel).

Tutto inizierà precisamente quando la cuoca scoprirà che suo marito non le ha raccontato che la Pelin è in realtà la sua ex fidanzata. Una scoperta che offenderà moltissimo la moglie, che incoraggerà l'Aslan a rivelare i propri sentimenti.

Se la sorella di Asuman deciderà di lasciare la villa, l'Aslan accuserà sempre di più la sua mancanza, tanto da ricordare a tutti i bei giorni passati con lei.

La coppia, infatti, trascorrerà notti solitarie a pensarsi a vicenda. Alla fine Ferit deciderà di fare la prima mossa. Il rivale di Hakan Onder, infatti, dichiarerà i suoi sentimenti a Nazli. Per tale ragione, la cuoca e l'affarista cominceranno a vivere come una vera coppia, nonostante il lieto fine sia ancora lontano.

La Piran rifiuta la proposta di nozze

Dagli spoiler di Bitter Sweet, in onda a partire da settembre in Italia si evince che Ferit per dimostrerà a Nazli tutto il suo amore organizzando una cena a lume di candela.

Il giovane, infatti, avrà intenzione di farle una vera proposta di nozze. Ma ecco il colpo di scena: la Piran rifiuterà il bellissimo anello, lasciando l'Aslan senza parole. La sorella di Asuman (İlayda Akdoğan), infatti, riuscirà solo a pronunciare 'non posso'. Il ricco manager, a questo punto, crederà che sia successo qualcosa, tanto da voler andare a fondo alla questione.

Del parere opposto sarà la cuoca di cucina orientale, la quale vorrà il divorzio dal marito.

Ma ecco che il giudice si rifiuterà di accettare la richiesta in quanto dovranno affrontare i loro problemi con una terapia di coppia. Nel frattempo Ferit sarà sempre più deciso a scoprire quello che sta turbando Nazli mentre Hakan Onder (Necip Memili) chiederà l'aiuto della Pelin per eliminare una volta per tutte l'Aslan. Quali saranno le intenzioni del perfido marito di Demet (Alara Bozbey)? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi su questa storyline, ricordando che la serie tv tornerà in televisione lunedì 26 agosto dopo lo stop in occasione della settimana di Ferragosto.