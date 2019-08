Teresa Cilia continua a portare avanti il suo attacco contro Raffaella Mennoia. Ieri sera, l'ex tronista di Uomini e donne ha reso pubblica una lunga serie di Instagram Stories, nelle quali si è scagliata contro il braccio destro di Maria De Filippi. Inizialmente, ha parlato delle persone che hanno preso le parti dell'autrice del programma. Nonostante ciò, Teresa ha dichiarato di non comprendere tale meccanismo e di non essere arrabbiata con chi in questo momento si schiera dalla parte della Mennoia. Anzi, ha spesso evidenziato di avere problemi solo con lei.

Teresa Cilia: le nuove dichiarazioni contro Raffaella Mennoia

"Dato che siamo giunti a questa conclusione, è giusto che io debba raccontare la verità delle cose. Fatemi solo la cortesia di pazientare almeno due o tre giorni perché devo tutelarmi. Dovrò citare delle persone interessate e sto chiedendo i permessi", ha esordito Teresa Cilia nelle sue Instagram Stories. "Farò una chiamata telefonica dove ci saranno dei vocali, non solamente dei messaggi scritti" ha aggiunto l'ex tronista di Ragusa.

Poi, la ragazza ha parlato di Raffaella Mennoia, facendo delle dichiarazioni scottanti: "Io ce l'ho soltanto con lei perché mi ha preso per i fondelli. Questa donna deve essere fermata perché non va bene che si appropri della vita degli altri. Non va bene che comandi la vita altrui e le persone che lavorano all'interno del programma sono ignare di tutto. Il problema è lei, non sono gli altri perché fa tutto senza che nessuno sappia nulla".

Infine, la Cilia ha concluso dicendo: "Farò delle nuove rivelazioni, ve lo prometto. Vi dirò tutto quanto. Datemi solo il tempo di potermi tutelare". Inoltre, l'ex tronista ha precisato che una volta scoperti gli altarini, non vorrà saperne più nulla di questa vicenda e che tornerà alla vita tranquilla di tutti i giorni. Insomma, come risponderà Raffaella a tali dichiarazioni? Chissà, non ci resta che attendere.

Giulia De Lellis prende le difese della Mennoia: 'Stupidaggini'

Dopo Karina Cascella e Francesco Chiofalo, che si sono scagliati contro Teresa e Salvatore definendoli "irriconoscenti", è arrivato l'intervento di Giulia De Lellis. L'influencer ha preso le difese di Raffaella Mennoia e di Uomini e Donne dichiarando: "Mi sta capitando di vedere e sentire cose terribili su persone e su una trasmissione che mi ha cambiato la vita.

Non credete a quelle cose perché sono proprio stupidaggini, le cose che contano sono altre. Basta perdere tempo dietro a queste cavolate. Fate un sorriso anche voi. Queste persone si prendono cura di tutti noi e ci hanno dato un futuro differente. Raffaella è una persona meravigliosa, così come tante persone del team di Uomini e Donne".