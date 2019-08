Una settimana fa si è scatenata una vera e propria bufera su Uomini e donne. Non si tratta di semplici frecciatine, ma di accuse e dichiarazioni che hanno interessato ex tronisti e le persone che lavorano a stretto contatto con la redazione. Si parla di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, Teresa Cilia, ex protagonista del trono Classico e di Temptation Island e Mario Serpa, ex opinionista del dating show di Canale 5.

All'interno di questo polverone mediatico è stato coinvolto anche Jack Vanore che ha risposto con un post su Instagram, facendo intendere la sua posizione.

Vanore forse contro Teresa e Mario, ex tronisti di Uomini e Donne

Jack Vanore è intervenuto con un post su Instagram che sembra una chiara frecciatina rivolta a Teresa Cilia e Mario Serpa: "La cattiveria è sulla bocca degli infelici". L'ex tronista ed attuale opinionista di Uomini e Donne non ha menzionato i nomi dei due ex protagonisti del dating show, ma non è complicato pensare che il post sia indirizzato proprio a loro due.

Questo perché il pensiero di Jack è stato condiviso dalla maggior parte dei suoi seguaci: nei commenti non si discute di altro e sono in tanti ad appoggiare l'ex fidanzato della Mennoia, sebbene qualcuno lo abbia criticato. "Quindi stai dicendo che i tuoi 'amici e colleghi' sono degli infelici?" ha commentato un utente di Instagram accanto allo scatto in bianco e in nero che ritrae un Vanore pensieroso.

"Queste persone sono proprio cattive. Forse manca loro la televisione e non amano la vita che stanno facendo. Però non si infanga una redazione che lavora dalla mattina alla sera. Vergognatevi! meno male che ci sono persone vere come te, Gianni e Maria" ha scritto qualcuno sostenendo Jack e scagliandosi contro Mario e Teresa.

Teresa Cilia probabilmente contro Jack e Raffaella

Pochi giorni fa, Teresa Cilia ha fatto delle rivelazioni scottanti sul conto di Raffaella Mennoia e Jack Vanore, nonostante abbia preferito non fare nomi per tutela della privacy.

"Alcune cose non posso raccontarvele ora perché sono coinvolte moltissime persone" ha esordito l'ex tronista ragusana di Uomini e Donne. "Volete la sincerità da quelli che siedono sul trono e penso che sia una cosa legittima, ma come puoi esigere che una persona che siede sul trono sia sincera se tu non dai il giusto esempio?" ha aggiunto la Cilia. Poi, Teresa ha sganciato la vera bomba: "Quando lei si fidanzò e tra un'esterna e l'altra c'era di mezzo pure lei di nascosto.

Queste cose le fa di nascosto in modo tale che le persone non sappiano proprio nulla". Insomma, delle dichiarazioni pesanti quelle di Teresa che, qualora rispecchiassero la verità dei fatti, alimenterebbero ancora di più il polverone su Uomini e Donne.