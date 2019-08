In molti si ricorderanno di Alberto Mezzetti, il concorrente protagonista della quindicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. Il 'Tarzan' di Viterbo venne proclamato vincitore riuscendo a sbaragliare la concorrenza degli altri inquilini. In una recente intervista concessa al settimanale Di Più Alberto ha svelato quello che è il suo grande segreto. L'ex vincitore del reality show Mediaset, infatti, ha ammesso di essere ricoperto dai debiti che tuttavia non ho contratto lui bensì la mamma.

Una situazione che ha portato Alberto a darsi da fare per aiutare la donna a risanare il suo debito che ha definito 'astronomico'.

La confessione di Alberto Mezzetti sui debiti da pagare

Intervistato dal settimanale Di Più, Alberto ha svelato che i problemi finanziari sono sempre nella sua testa e non lo abbandonano mai. Trattasi di debiti che riguardano la sua mamma che li avrebbe accumulati fra spese personali non saldate, ma anche fatture che non sono state mai più pagate ai vari fornitori e da una frode fiscale che la donna avrebbe subito da parte del suo vecchio commercialista.

Complessivamente Alberto ha svelato che ha somma che devono sborsare per riuscire a sanare tutti i debiti della mamma si aggirerebbe sul milione di euro, ma fortunatamente, dopo la popolarità ottenuta con il Grande Fratello 15 ha già riuscito a sanare metà parte di questo debito.

L'ex vincitore del reality show condotto da Barbara D'Urso, infatti, ha ammesso che in questi mesi è riuscito a sanare il debito della mamma pagando circa 500 mila euro e che restano altri 500 mila da saldare.

Alberto ha anche svelato che il montepremi che si portò a casa dopo la vittoria al Grande Fratello, pari a 100 mila euro lordi, è stato in buona parte utilizzato per contribuire al risanamento del debito della donna.

'I miei guadagni per sanare il debito'

Ma molto ancora c'è da fare e, infatti, Alberto ha fatto sapere che le trattative con le banche vanno avanti e che attualmente la pensione di sua mamma è stata in parte pignorata.

L'ex gieffino ha aggiunto che la maggior parte dei suoi guadagni la utilizza per cercare di sanare questa situazione economica.

Insomma un periodo decisamente non facile per Alberto che tuttavia non perde le speranze e, come ha dichiarato lui stesso sulle pagine di Di Più, piano piano riusciranno a pagare tutti e a rimettersi in pari con le persone ai quali devono dei soldi. Oltre all'esperienza nel Grande Fratello italiano condotto da Barbara D'Urso, Alberto in questi mesi ha maturato anche una seconda esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il ragazzo, infatti, ha preso parte alla versione brasiliana del GF dove si è fidanzato con la modella Elana Valenaria.