Il sito Witty Tv ha pubblicato oggi 26 luglio l'intervista a Giulia Cavaglià, l'ex tronista di Uomini e donne che ha chiuso la sua relazione con Manuel Galiano poche settimane dalla scelta. Proprio come ha fatto il suo ex corteggiatore, anche la giovane torinese ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando le ragioni che hanno portato alla prematura rottura e cercando di chiarire i sospetti che da tempo rimbalzano nei social network.

Inevitabile il riferimento al viaggio ad Ibiza di Manuel che ha sancito la svolta in un rapporto già poco solido e al tradimento che sarebbe avvenuto nell'isola spagnola. A tal proposito, Giulia ha confermato le voci secondo le quali lui avrebbe avuto un rapporto più che amichevole con una ragazza incontrata in vacanza.

Giulia Cavaglià: 'Manuel non voleva trascorrere il tempo con me'

Sono parole critiche quelle che Giulia Cavaglià ha riservato al corteggiatore da lei scelto al termine del percorso a Uomini e donne.

Intervistata da Raffaella Mennoia nel video pubblicato su Witty Tv, l'ex tronista ha chiarito di avere avuto delle aspettative al termine del suo percorso televisivo ma di essere rimasta subito delusa. Manuel, infatti, ha dimostrato di non voler trascorre molto tempo insieme a lei, organizzando subito un viaggio a Monaco in compagnia di un amico e rifiutando di incontrarla quando lei si è recata con altri amici non lontano dalla città.

Per quanto riguarda l'impegno a vedersi, lei lo ha subito invitato a Torino, dove gli ha presentato la famiglia e gli amici mentre Manuel non le ha mai chiesto ufficialmente di andare a Savona a trovarlo. Altrettanto, è stato fatto durante le vacanze ad Ibiza, durante le quali la coppia si è sentita solo con qualche breve messaggio. E proprio in quei giorni, hanno cominciato a rimbalzare le voci di tradimento che Galiano ha faticato a smentire dando una versione dei fatti spesso contrastante.

Giulia sente di essere stata tradita

Incalzata dalle domande di Raffaella Mennoia, che ha cercato di rappresentare il punto di vista dei fan di Uomini e donne, Giulia Cavaglià ha cercato di spiegare per quale ragione la sua storia con Manuel Galiano non è sbocciata dopo tre mesi di trono. L'autrice del programma ha voluto chiarire che l'ex tronista ha avuto tutti gli strumenti per conoscere meglio il suo ex corteggiatore.

Eloquente, a tal proposito, la risposta della torinese: "Io cornuta e contenta non ci sto. Non mi sono affidata solo alle chiacchiere del web sul tradimento". Ma in merito all'esistenza di prove riguardanti il possibile 'scivolone' di Manuel con la ragazza conosciuta ad Ibiza, Giulia ha concluso: "Le donne queste cose se lo sentono".