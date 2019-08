La serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continua a regalare forti emozioni. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, molto probabilmente dopo la breve pausa di ferragosto, svelano che Hakan e Demet faranno il possibile per far rimanere Bulut con loro. Gli Onder cercheranno di corrompere Asuman sapendo che non riesce a rinunciare al denaro per poter incastrare Ferit Aslan il giorno in cui ci sarà la prossima udienza relativa all’affidamento del bambino.

I due malvagi coniugi sempre più ossessionati dalla Pusula Holding, offriranno 100mila lire alla sorella di Nazli se li aiuterà a vincere la custodia del minore. La giovane avendo discusso con la sorella e con il cognato di recente che l'hanno accusata di aver fatto sapere al musicista che il loro matrimonio è stato di convenienza, darà l’impressione di voler dare una mano a Demet e Hakan.

Ferit interrogato dalla polizia, il cognato dell’Onder ha un incidente

Nelle prossime puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere ad agosto 2019, Nazli e Ferit riusciranno finalmente a convolare a nozze per portare il giudice dalla loro parte, ovvero per sottrarre Bulut agli Onder.

A seguito del matrimonio tra l’architetto e la cuoca, Hakan architetterà un nuovo piano per impedire al suo nemico di ottenere l’affido del nipote. L’Aslan dopo essersi preso cura della moglie che sarà costretta a fare cautela per via della febbre alta, verrà condotto in commissariato per rispondere ad un interrogatorio. Intanto la sorella di Deniz e il marito durante una conferenza stampa prenderanno le difese di Ferit ma si tratterà di una farsa, visto che farà parte della loro strategia per rovinare il ricco imprenditore.

Per fortuna l’Aslan dopo aver dimostrato di non aver avviato nessuna attività illecita nella sua azienda farà ritorno a casa, e certo che a metterlo nei guai sia stato l’Onder si vendicherà facendogli sequestrare un cantiere. In seguito Asuman farà sapere a Nazli e Ferit che il loro cameriere Burak è una spia di Demet. Nel contempo Deniz dopo aver iniziato a sospettare che la cuoca e l’Aslan non si siano sposati per amore, prenderà un duro colpo al cuore.

Nazli durante una conversazione con il musicista gli lascerà intendere di essere davvero innamorata del marito. Le parole della chef stravolgeranno il cognato di Hakan, visto che salirà in sella alla sua moto e avrà un incidente stradale. Per fortuna il musicista riuscirà a salvarsi dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale. Nazli dopo aver fatto visita a Deniz, cercherà di convincere la sorella a tornare a vivere con Fatos per impedirle di svelare al cantautore che il matrimonio tra lei e Ferit è una messinscena.

Demet e Hakan chiedono aiuto ad Asuman, Deniz testimonia a favore degli Aslan

La cuoca preferirà essere sincera con il marito, dicendogli che Asuman ha scoperto che loro si sono sposati per ricongiungersi con Bulut. L’ex fidanzato di Ayla arriverà lo stesso alla verità in un modo casuale, dato che non farà fatica a capire che Nazli è diventata la moglie dell’architetto per il bene di suo nipote dopo aver ascoltato una conversazione telefonica di Hakan.

La cuoca non appena Deniz le dirà in presenza dell’Aslan di sapere qual è il loro accordo, si arrabbierà con la sorella. Nel frattempo Demet e Hakan sapendo che oltre a rischiare di perdere l’affidamento di Bulut non potranno più mettere piede alla Pusula Holding, tenteranno di contare sull’aiuto di Asuman com’è già accaduto in precedenza. Gli Onder si diranno disposti a dare alla giovane un’ingente quantità di denaro ma in cambio dovrà aiutarli a screditare Nazli e Ferit nella nuova udienza. La ragazza dopo aver fatto credere alla coppia di accettare la loro generosa richiesta dimostrerà di essere cambiata, abbandonandoli a poche ore dal processo. Finalmente arriverà il tanto atteso giorno, in cui i coniugi Aslan richiederanno l’affidamento di Bulut. Ancora una volta il bambino ribadirà al magistrato di voler vivere con Ferit e Nazli. Prima della decisione ufficiale ci sarà l’ingresso inaspettato in aula di Deniz, che pur avendo smascherato la cuoca e l’architetto, manterrà il silenzio sull’intricata faccenda, e agirà per il bene del nipote, consentendo al piccolo di trasferirsi alla villa del suo adorato zio.