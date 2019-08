È finita l'amicizia tra Fede Rossi e Andrea Damante? È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi curiosi, i quali hanno notato che da qualche giorno il cantante ha smesso di seguire su Instagram l'ex protagonista di Uomini e donne, ormai diventato un affermato e richiesto dj in giro per il mondo. Un 'unfollow' che non è passato affatto inosservato, dato che arriva nei giorni immediatamente successivi la pubblicazione delle foto che ritraggono Damante in dolce compagnia di Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Fede Rossi.

Il cantante Fede Rossi smette di seguire Andrea Damante su Instagram

Come ben saprete, infatti, circa un mese fa Paola ha dato l'annuncio sui social della fine della sua relazione con il cantante del duo Benji e Fede. Un addio che avrebbe fatto soffrire non poco il cantante, il quale su Instagram le ha riservato sempre delle parole molto affettuose anche dopo la loro separazione definitiva.

Nei giorni scorsi, invece Gabriele Parpiglia sulla sua pagina Instagram ha pubblicato delle foto che in pochissimi minuti hanno fatto il giro del web.

Nelle foto in questione si vedeva Andrea Damante in compagnia di Paola Di Benedetto ad Ibiza, dove entrambi stanno trascorrendo le loro vacanze estive.

Sguardi complici e sorrisi sornioni tra i due, lasciavano intendere che potesse esserci del tenero e che stessimo di fronte all'ennesimo flirt di questa estate 2019. Nonostante gli insistenti rumors sulla coppia, sia Paola che Andrea non hanno confermato né tantomeno hanno voluto smentire quello che si dice ormai sui social, lasciando così questo dubbio 'amletico' ai fan.

La colpa potrebbe essere di Paola Di Benedetto

Tuttavia la reazione di Fede Rossi non è passata affatto inosservata e in moltissimi hanno segnalato che da quando sono venute fuori quelle foto, il cantante ha smesso di seguire Andrea Damante su Instagram, sebbene tra i due ci fosse un rapporto di amicizia. Possibile che il motivo di questo 'unfollow' social abbia a che fare proprio con gli scatti che ritraggono il dj in compagnia della Di Benedetto?

I fan non escludono questa ipotesi.

In attesa di vedere come si evolverà la vicenda e se Fede Rossi farà ulteriore chiarezza su questa sua decisione di non seguire più Andrea, sembrerebbe ormai che l'ex tronista di Uomini e donne abbia nuovamente voltato pagina dopo aver annunciato la sua relazione con la modella Sara Croce, vista a Ciao Darwin nelle vesti di 'Madre Natura'. La love story tra i due sarebbe giunta già al capolinea e così Andrea, tornato nuovamente single, sarebbe già pronto a 'rimettersi sul mercato'.

La nuova fiamma sarà Paola? Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.