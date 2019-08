Cosa avrà pensato Federico Rossi nel vedere la sua ex Paola Di Benedetto divertirsi in discoteca con l'amico Andrea Damante? Una risposta, seppur indiretta, potrebbe averla data qualche giorno fa il cantante con un gesto che ha fatto nei confronti del tronista di Uomini e donne. Il blog "Vicolo delle News" fa sapere che il componente del duo Benji&Fede ha smesso di seguire su Instagram il "Dama" poco tempo dopo che hanno cominciato ad impazzare sul web le foto della serata che ha trascorso con l'influencer a Ibiza.

Il gesto di Fede che allontana Damante

L'amicizia tra Andrea Damante e Federico Rossi potrebbe essere giunta al capolinea: stando alle indiscrezioni che impazzano in rete nelle ultime ore, il cantante avrebbe preso le distanze dall'amico sui social network dopo aver saputo della serata che ha trascorso a Ibiza con Paola Di Benedetto.

"Vicolo delle News", infatti, fa sapere che il giovane artista ha smesso di seguire il Dj su Instagram da un momento all'altro, per la precisione dopo che sul web ha iniziato a circolare il Gossip che lo voleva molto vicino a "Madre Natura".

La frequentazione che durava da qualche anno tra il tronista di Uomini e Donne e il componente del duo Benji&Fede, dunque, potrebbe essersi interrotta a causa dell'inaspettato avvicinamento tra il siciliano e la ex fidanzata di Fede.

Nonostante il settimanale "Chi" abbia precisato che tra la bella influencer e il "Dama" c'è solo un legame d'amicizia, Rossi sembra aver voluto staccarsi da Andrea prima di venire a sapere qualcosa che potrebbe non fargli affatto piacere.

Si sa, infatti, che il cantautore non ha reagito molto bene alla decisione di Paola di lasciarlo di punto in bianco: a nulla, però, sono valsi i romantici tentativi fatti dal ragazzo per provare a riconquistare l'ex compagna o con parole d'amore o con canzoni scritte apposta per lei.

Il blog che ha lanciato per primo questa notizia, infine, informa i suoi lettori che Damante segue ancora Federico su IG, mentre non ha iniziato a tenere d'occhio la Di Benedetto dopo la nottata in disco che hanno condiviso a Ibiza.

Andrea Damante torna single: è già addio a Sara Croce

La presunta fine dell'amicizia con Federico Rossi a causa del suo avvicinamento a Paola Di Benedetto, è soltanto l'ultimo gossip in ordine di tempo che è circolato su Damante in questo periodo. Circa un mese fa, i primi di luglio, Andrea è finito in copertina per la decisione di Giulia De Lellis di lasciarlo improvvisamente per frequentare un suo amico, Iannone.

Dopo qualche settimana in cui si è detto triste e affranto per l'addio voluto dall'influencer, l'ex tronista di Uomini e Donne è stato paparazzato in compagnia di varie ragazze in discoteca, tutte definite da lui delle care amiche. Una quindicina di giorni fa, però, la rivista "Chi" ha pubblicato le foto dei baci che il dj si è scambiato con Sara Croce al mare: interpellato dai giornalisti su questo nuovo flirt, il siciliano aveva detto che stavolta faceva sul serio.

Ieri, mercoledì 31 luglio, lo stesso giornale ha confermato la fine della frequentazione tra Andrea e la bella modella, ed ha anche mostrato le immagini della complicità che il giovane aveva in barca con una mora misteriosa.