Giulia De Lellis astro nascente della scrittura: la nota influencer ha deciso di pubblicare il suo primo libro, in uscita a settembre. L'argomento sono le 'corna' ricevute dal suo famoso ex Andrea Damante.

Giulia De Lellis e la storia con Andrea Damante

L'amore tra Giulia e Andrea sboccia negli studi di Uomini e donne nel 2016: dal momento della scelta i due vengono chiamati dai numerosissimi fan 'Damellis'.

Per circa due anni fanno sognare il pubblico progettando addirittura matrimonio e figli, fino a quando, nell'aprile del 2018, Giulia decide di porre fine alla loro storia: il motivo è il tradimento ricevuto da Andrea. Nonostante la sofferenza Giulia decide di dare a Damante una seconda possibilità: i due tornano insieme, ma ad agosto 2018 è Andrea Damante a dare la notizia della fine della loro relazione.

Giulia dopo Andrea: la storia con Irama e poi Iannone

Dopo la fine della relazione con Damante, Giulia si avvicina ad Irama, vincitore di Amici 17, e intreccia con lui una relazione che dura alcuni mesi: si tratta di una storia che per molti ha sapore di business e per questo non tutti la vedono di buon occhio. Anche la storia con Irama finisce e lei viene paparazzata nuovamente con il suo ex Andrea Damante, ma il ritorno di fiamma dura poco e i due si separano nuovamente. Ma nella vita di Giulia fa capolino un nuovo amore: il motociclista Andrea Iannone, ex di Belen, a cui è attualmente legata da alcuni mesi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza' è il titolo del libro di Giulia De Lellis

Pochi giorni fa Giulia De Lellis tramite il suo profilo Instagram ha annunciato una notizia bomba: diventerà scrittice e il suo primo libro 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza' uscirà a settembre, anche se il preordine su Amazon sta riscuotendo ottimi risultati: il libro è infatti balzato in testa alle classifiche nel giro di pochi giorni.

Non tutti però hanno preso bene la notizia di una novella Giulia De Lellis scrittrice, anche a causa del rapporto dell'influencer romana con la lettura: lei stessa ha ammesso di aver letto solo due libri in tutta la sua vita e di non vergognarsi di questo. Altro motivo di polemiche è stata la tematica scelta per il libro: un tradimento, molti infatti ritengono che sarebbe più giusto mantenere privati certi argomenti.

In questi giorni Giulia ha svelato alcuni retroscena legati al suo libro, tra cui anche come è nata l'idea di scriverlo: la De Lellis ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dalla Mondadori che ha definito 'scioccante': è stata la famosa casa editrice a proporle di scrivere il libro. Questa proposta è stata accolta inizialmente con titubanza dall'influencer: Giulia ha raccontato di non aver mai voluto mettere in piazza i suoi sentimenti e di aver sempre creduto che fosse giusto lavare i panni sporchi in casa propria, ma nonostante questo alla fine Giulia ha deciso di raccontare questa storia e "piangere così un morto che non aveva mai pianto".

Ma questo non è l'unico motivo che ha spinto Giulia a decidere di scrivere questo libro: è infatti sicura che grazie ad esso potrà aiutare molte persone che stanno passando quello che lei ha già passato.