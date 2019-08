Ieri, mercoledì 7 agosto, è andata in onda su Italia 1 l'ultima serata di Battiti Live, la kermesse musicale targata Radio Norba e presentata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Tale tappa si è svolta a Bari e gli artisti si sono esibiti sono stati Max Pezzali, Francesco Renga, Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Elodie, Fabrizio Moro, i Boomdabash, Mr. Rain, Annalisa, Joey, Dark Polo Gang, Francesco Gabbani, Ofenbach, Maneskin, Alessandra Amoroso e Laura Pergolizzi in arte LP.

Successivamente, è arrivata una soprendente Valeria Marini che ha debuttato come cantante con il brano "Me Gusta". L'ultima esibizione è stata quella di Gabry Ponte, che ha presentato un remix dei suoi numerosi successi, tra cui anche "I'm blue". Durante i saluti finali, i telespettatori hanno notato una scena che li ha parecchio infastiditi, tanto da condividere il loro disappunto sui social.

Gabry Ponte: il gesto che ha scantenato la polemica

Dopo la sua esibizione sul palcoscenico di Battiti Live, Gabry Ponte ha seguito Elisabetta Gregoraci tenendola per mano per poi avvicinarsi casualmente al suo fondoschiena.

Dopodiché, il disk jokey ha posto la sua mano sulla spalla della conduttrice calabrese, per poi finire nuovamente sul suo lato b. A tal punto la stessa Gregoraci ha iniziato a spostare la mano di Ponte per allontanarla, mantenendo l'aplom da diretta, seppur visibilmente imbarazzata. Il filmato che ha ripreso la scena è stato immediatamente condiviso da numerosi utenti e sta impazzando sul web.

Sono molti quelli che hanno commentato come la scena come vergognosa e disgustosa.

"Secondo me non c'è molto da ridere. Lui è imbarazzante e lei professionale" ha scritto piccato un utente su Instagram. "Che comportamento disgustoso, mi auguro che l'abbia almeno insultato dietro le quinte" ha rincarato la dose un altro. Poi, diversi utenti hanno definito l'azione di Ponte come una molestia a tutti gli effetti. Oltre alle accuse pesanti, ci sono anche insulti e minacce di ogni tipo, anche se la realtà di come sono andati i fatti è molto diversa da quella che si aspettava il pubblico televisivo.

La risposta ironica di Ponte su Instagram

Dopo la conclusione della serata, la stessa conduttrice ha cercato di smorzare i toni sui social. La calabrese ha infatti taggato Gabry Ponte in una simpatica Instagram Stories. "Ma cosa fai?" ha scritto la conduttrice riferendosi al gesto birichino del dj torinese sul palco di Battiti Live a Bari. "Azz scusa pensavo fosse Alan Palmieri" ha risposto ironicamente Ponte alla bella calabrese.

Insomma, i due sono sembrati molto complici e intenti a scherzare con leggerezza.