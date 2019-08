Il sequel della narrazione della popolare serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è destinato a riservare ai telespettatori italiani dei momenti di grande tensione, che vedranno protagonista la moglie di Hakan, Demet, sconvolta da alcuni fatti riguardanti il perfido consorte.

Le prossime puntate della serie turca Bitter Sweet, che in Italia è trasmessa da lunedì al venerdì dalle 14,45 su Canale 5, svelano che i coniugi Onder si troveranno in difficoltà dopo che Ferit e Nazli, grazie al loro matrimonio combinato, riusciranno a farsi affidare dal tribunale il piccolo Bulut e con lui la quota del 48% di azioni della società Pusula Holding, ereditati dal bambino dopo la morte dei genitori.

L'ira di Hakan contro Ferit

Dopo l'estromissione dalla società, la sete di vendetta di Hakan non avrà limiti; l'uomo non ha alcuna intenzione di perdere tutto quello che ha: dunque, durante una conversazione con un suo scagnozzo, rivelerà tutte le malefatte messe in atto nel corso degli ultimi anni.

Bekir, lo scagnozzo di Hakan, sarà quindi depositario di verità sconvolgenti e mai rivelate dall'imprenditore, che si è macchiato anche dell'omicidio dei genitori di Bulut, Demir e Zeynep, con il preciso scopo di farsi strada all'interno della Pusula Holding fino a conquistarne il comando.

Il sabotaggio della macchina dei genitori di Bulut è stato quindi commissionato da Onder, ma materialmente eseguito da Resul, un'altro scagnozzo di Hakan, che è stato successivamente ucciso dall'imprenditore per evitare che potesse dire la verità.

Hakan è un fiume in piena, ma non sa che ad ascoltare parte della sua conversazione sarà Demet, che da quel momento in poi nutrirà molti dubbi sul marito, ritenendolo colpevole della morte dei genitori di Bulut, e non solo. La donna, quindi, cercherà di fare delle indagini da sola.

Demet scopre la verità sul marito

Demet sa che per ricostruire i fatti e trovare la verità deve andare dalla madre di Mehmet, il cugino di Rusul; quando arriva a casa dell'uomo, Demet scoprirà che prima di lei ci sono stati Demet e Ferit, quindi capisce che l'Aslan è ormai sempre più vicino a scoprire la verità.

Mehemet è reticente, non vuole dire la verità sugli affari del cugino all'architetto e al musicista, mentre si aprirà con la moglie di Hakan, alla quale ammetterà che fu proprio il cugino a sabotare l'auto di Demir e Zeynep, dietro indicazione dell'Onder.

La verità appena appresa sconvolgerà non poco la donna, che da quel momento in poi prenderà le distanze dal marito.

Demet, tornata a casa, riceverà la visita inaspettata del fratello Deniz, con cui dovrà fingere che tutto va per il meglio. Le cose, invece non stanno così, infatti la donna, andato via il fratello avrà un crollo e inizierà una lite con il marito, durante la quale gli dirà di aver scoperto tutta la verità sul suo conto.