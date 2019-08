Lo scontro social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia non è ancora terminato. Nelle scorse le due hanno battibeccato attraverso i loro profili Instagram. L'ex tronista di Uomini e donne ha etichettato l'autrice come una donna "falsa" e sulle sue storie Instagram ha lasciato intendere che la Mennoia non è poi così sincera come vuole far credere. Le parole usate da Cilia hanno però fatto infuriare la redazione di U&D, che ha deciso così di scrivere un post sulla pagina Instagram ufficiale, minacciando diffide e querele.

In serata, la Mennoia ha rivelato di aver aiutato anche economicamente in certi casi e di essersene pentita, molto probabilmente riferendosi a Salvatore Di Carlo e alla moglie.

Uomini e Donne, la risposta di Raffaella Mennoia

Teresa ha rivelato che gli screzi tra lei, suo marito e la Mennoia sarebbero nati nel corso di una puntata speciale di Temptation Island. La donna ha precisato di non essere arrabbiata con tutta la redazione, ma solo con Raffaella, ringraziando invece la De Filippi che le ha concesso l'opportunità di lavorare.

"Siamo arrivati a farci difendere dai piani alti. Tutto ciò, minacce e diffide, è uno schifo. Io parlo negli occhi alle persone, non con avvocati e lettere. Le prese di potere mi danno parecchio fastidio", ha dichiarato la ragazza su Instagram.

Ieri sera, l'autrice di Uomini e Donne ha pubblicato una storia in cui chiede direttamente ai telespettatori e ai suoi seguaci se sia giusto che una coppia felice, che ha trovato l'amore nel programma, parli in questa maniera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

"Io ho solo fatto del bene, aiutando in alcuni casi anche economicamente con le mie finanze. Senza vergogna", ha scritto Raffaella su IG. Infine, quest'ultima ha più volte invitato Cilia a parlare e a raccontare la verità che lei decanta.

Gossip, l'influencer Deianira Marzano difende Teresa

Sul web, molti hanno fatto notare sotto il post pubblicato dalla pagina ufficiale di Uomini e Donne che queste cose andrebbero risolte in privato e non pubblicamente.

A schierarsi con la Cilia e contro la Mennoia, è stata l'influencer Deianira Marzano. "Figuriamoci se Maria De Filippi andrebbe a scrivere un post così sgrammaticato e becero. Lei è una donna intelligente. Io mi immagino Maria all'oscuro e penso alla Mennoia che in vacanza entra con l'account di Uomini e Donne e scrive questo stato", ha dichiarato la Marzano. I seguaci del programma aspettano adesso di ricevere ulteriori chiarimenti dai diretti interessati.