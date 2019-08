Da qualche giorno e precisamente dal 5 agosto, Il Paradiso Delle Signore 4 ha iniziato le riprese. Ludovica Coscione è una delle new entry della nuova stagione. L'attrice è già fatta conoscere al pubblico all'interno della fiction “Non dirlo al mio capo”, dove interpretava Mia, la figlia adolescente della protagonista Altri attori verranno confermati e la programmazione è prevista per lunedì 14 ottobre per la gioia dei fan, che tanto hanno protestato quando era prevista la sua interruzione.

Il Paradiso delle Signore 4: iniziate le riprese

Lunedì 5 agosto 2019 sono iniziate le riprese relative alle puntate della fiction Il Paradiso delle Signore 4. La serie che nelle passate edizioni è stata un successo, avrà tra i protagonisti volti nuovi e conosciuti e altri che già facevano parte del cast.

Ludovica Coscione sarà una new entry, l'attrice che si è già fatta fatta conoscere grazie alla sua interpretazione nella fiction “Non Dirlo al mio Capo” con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.

La Coscione, infatti, interpretava Mia, la figlia ribelle, in piena crisi adolescenziale di Incontrada. Il Paradiso delle Signore 4 verrà trasmessa dalla prima rete RAI, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, dal 14 ottobre 2019.

Il punto della situazione

Di certo, e i social ne parlano continuamente, non ci sarà più Giulio Corso, né Giulia Petrungaro. Nella fiction la coppia Antonio ed Elena, dopo i matrimonio era partita per Torino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. TV Soap

Negli ultimi episodi del Paradiso delle Signore le nozze tra la futura maestra Elena Montemurro e Antonio Amato, di professione muratore, sono state uno dei momenti topici della soap.

Sara Ricci tornerà ad interpretare Anita. L'attrice gestirà un bar e darà lavoro a Salvatore Amato, ora innamorato di Gabriella, una Venere del Paradiso. Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Vanessa Gravina (la contessa di Adelaide di Sant’Erasmo) e Gloria Radelescu (Marta Guarnieri) torneranno a rivestire i loro ruoli e a intrecciare nuove trame.

Chi è Ludovica Coscione

Ludovica Coscione è una promessa tra i nuovi artisti. La giovane attrice interpreterà Marina ne Il paradiso delle Signore 4. Grazie al suo profilo Instagram ha mostrato un post rappresentante un copione il 30 luglio 2019. La foto è stata modificata e le parole si leggono difficilmente.

Ludovica tuttavia farà parte delle Veneri come: Roberta Pellegrino, Dora Vianello, Paola Galletti, Irene Cipriani. Marina Fiore è il nome che compare per primo.

Il ruolo che rivestirà Ludovica sarà probabilmente quello di nuova Venere del Paradiso.