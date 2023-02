Secondo l'astrologia sono in particolare le stelle, la Luna e Venere che guidano i sentimenti e ognuno dei 12 segni zodiacali reagisce diversamente all'esperienza dell'amore.

Di seguito approfondiamo le caratteristiche di ciascuno di essi, dall'Ariete fino ai Pesci.

I primi sei segni dello zodiaco

L'Ariete vede l'amore avventurosamente. Lusinga e adula, riempie di attenzioni, ma deve rispettare delle tappe prestabilite per arrivare a costruire dei legami validi. I nati in questo segno zodiacale devono capire come "catturare" la persona che interessa e solo dopo agiscono.

Il Toro segue totalmente Venere, quindi è attratto dall'amore, dalla bellezza, dal sesso e dal romanticismo. I nati in questo segno viziano il partner, per arrivare a carpirgli il cuore. Il Toro è caratterizzato dalla testardaggine e a volte si accontenta di relazioni mediocri, pur di non manifestare insicurezza.

I Gemelli sono attirati dal modo di esprimersi delle persone. Amano essere al centro dell'attenzione e per arrivare al massimo risultato, arrivano anche a escludere la persona amata. Ogni tanto bisogna lasciarli sfogare.

I Cancro amano la propria dimora, non disdegnano però di "volare sopra ogni fiore'. Conoscono l'arte del corteggiamento e il modo di creare emozioni. Corteggiatori eccelsi, non lasceranno mai definitivamente il partner se non hanno la certezza di trovare un altro lido sicuro e accogliente.

I Leone sono eterni adolescenti. Generosi e gentili, sono gli amanti perfetti. In cambio però lasciano che ogni avventura sia ideata dal loro partner. Non amano infatti prevaricare, né prendere troppo l'iniziativa. Talvolta viziano la propria dolce metà.

I Vergine sono molto analitici, complicano ogni relazione. Preferiscono le gentilezze quotidiane rispetto ai regali.

Pignoli più di ogni altro segno, vogliono la perfezione e se non la trovano nel partner, arrivano a decidere di rimanere da soli.

Ultimi sei segni dello zodiaco

I Bilancia sono guidati da Venere. Romantici e creativi, adorano il corteggiamento. Chi regalerà loro qualcosa di personale li farà felici. Capiscono se vengono fatte ingiustizie e le combattono, inoltre amano l'intelligenza più che l'aspetto fisico.

Lo Scorpione ha un lato oscuro, oltre a un carattere riservato e, al tempo stesso, magnetico. Quando si innamorano, i nati del segno tendono a essere cauti e a non dichiararsi subito. Fino a quando non avranno conosciuto a fondo il loro partner e capito tutti i suo segreti, non si fideranno completamente. A quel punto poi daranno sfogo a tutta la propria passionalità.

Il Sagittario è un segno che ama viaggiare e quindi vuol avere un partner con il gusto dell'avventura. Per farlo felice esplorate e assaporate con loro ogni novità. Non ama i soggetti meschini: per dei comportamenti simili potrebbero rompere qualsiasi rapporto.

I Capricorno hanno Saturno a governarli, amano le tradizioni anche in amore.

Vanno solo con chi pensano sia giusto per loro. Adorano chi è gentile e chi fa doni.

Gli Acquario tendono a essere eccentrici e creativi, amano le novità soprattutto in amore. Il partner però non deve rinunciare alle proprie idee, perché non gradiscono chi si annulla. I nati in questo segno sono romantici, teneri e affettuosi.

I Pesci sono empatici e ricchi di sensibilità, hanno molta premura e amano l’amore. Per loro sono ideali le persone pratiche e razionali, molto meno gli idealisti.