Le puntate italiane de Il Segreto sono attualmente in vacanza e lo resteranno fino al 26 agosto, giorno in cui gli abitanti di Puente Viejo prenderanno il loro posto nel ricco palinsesto pomeridiano di Canale 5. In attesa che tale giorno arrivi, la curiosità dei telespettatori va avanti, pensando alle trame che andranno in onda nei prossimi mesi. Già a settembre, Julieta e Saul usciranno di scena per evitare di essere incolpati dell'uccisione dei Molero.

Ciò non coinciderà, invece, con l'addio di Prudencio, attualmente presente anche nelle trame iberiche. Archiviato il suo amore per la Uriarte, il fratello di Saul si dedicherà a una nuova avventura lavorativa che lo porterà dritto alla bottega di Fè. Sarà proprio lui, infatti, ad acquistare il negozio di vini quando l'ex governante verrà creduta morta (ma in realtà raggiungerà Rosario e Prado nelle Americhe). Le novità per Prudencio riguarderanno anche la vita privata, con l'entrata in scena di un nuovo personaggio che conquisterà il suo cuore.

Il Segreto anticipazioni: Prudencio assume Antonio Marchena

Le anticipazioni de Il Segreto dei prossimi mesi segnalano che Prudencio deciderà d'impegnarsi con una nuova iniziativa: acquisterà la bottega di Fè. Quest'ultima, infatti, verrà creduta morta da tutti anche se, con la collaborazione di Mauricio, deciderà di fuggire per evitare di subire la vendetta di Faustino. Il fratello di Saul non sarà un grande intenditore di vini, motivo per cui avrà bisogno di una persona in grado di aiutarlo.

Per questo chiederà il consiglio di Matias e Marcela, che gli faranno il nome di Antonio Marchena, abitante di un paese vicino. Dopo una certa esitazione iniziale, Prudencio deciderà di avvalorarsi della collaborazione del suo nuovo dipendente, al quale chiederà di occuparsi della bottega in sua assenza. Nel frattempo, infatti, il giovane avrà anche altro di cui occuparsi, non spiegando però di quale affare si tratti.

Prudencio si innamora di Lola

Se la vita lavorativa di Prudencio sarà caratterizzata dalle novità relative alla sua nuova attività commerciale, le anticipazioni de Il Segreto dei prossimi mesi rendono noto che anche per lui arriverà l'ora dell'amore. Sarà un personaggio del tutto inedito in Italia ad attirare la sua attenzione: Lola, una giovane molto somigliante all'indimenticabile Pepa. La new entry sarà portatrice di un nuovo mistero che la legherà in qualche modo a Donna Francisca, Si scoprirà, infatti, che in passato la giovane aveva ucciso il padre violento per salvare la sorella da un abuso.

La Montenegro ricatterà Lola per tenerla legata a sé, almeno fino a quando Prudencio scoprirà la verità. Dopo i dubbi iniziali, il giovane non potrà più stare lontano da lei, chiedendole di sposarlo.