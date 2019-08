Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, che ha appena annunciato il ritorno di Alfonso ed Emilia Castaneda interpretati rispettivamente dagli attori Fernando Coronado e Sandra Cervera nel cast dello sceneggiato iberico. Nelle puntate trasmesse in Spagna da lunedì 5 a venerdì 9 luglio, i telespettatori scopriranno finalmente le vere intenzioni di Fernando Mesia. L'uomo, infatti, intenderà distruggere Puente Viejo grazie alla complicità del sottosegretario Gracia-Morales.

Il Segreto: Fernando manipola Vilches

Le anticipazioni de Il Segreto, sulle nuove puntate in programma in Spagna da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, rivelano che Fernando (Carlos Serrano) manipolerà Vilches a suo piacimento. In questo frangente, il Mesia chiederà a Dori di fingere di curare Maria. Allo stesso tempo, Carmelo (Raul Pena) spingerà il figlio di Olmo ad incontrare il sottosegretario per scoprire quali sono i suoi piani.

Da solo, il Leal si convincerà che l'ex marito di Maria sia il responsabile di tutti i problemi sorti a Puente Viejo mentre Raimundo (Ramon Ibarra) esorterà il popolo a continuare a lottare.

Il piano di Carmelo

Carmelo mediterà un nuovo piano contro il sottosegretario: un comportamento che desterà i sospetti del Santacruz. Alla fine, Irene sarà costretta a rivelare al marito i dubbi del sindaco sul Mesia e il nuovo arrivato.

Alla Casona, la Montenegro e Mauricio nutriranno poche speranze sulla sommossa popolare ideata dall'Ulloa. Infine il fidanzato di Lola e il marito di Marcela dimostreranno di nutrire dei dubbi sul futuro nel borgo.

Gracia-Morales è un complice del Mesia

Le trame de Il Segreto, in programma in Spagna ad inizio agosto e tra sei mesi circa su Canale 5, rivelano che il vecchio locandiere incolperà il sottosegretario di avere un interesse personale contro Puente Viejo.

Dall'altro canto, Leal capirà che Fernando conosce molto bene Gracia-Morales. I seguaci della soap opera apprenderanno che il nuovo arrivato non è altro che lo zio di Maria Elena, giunto nel borgo iberico per vendicarsi della morte della parente dopo essere stato condizionato dal Mesia: l'uomo, infatti, avrà intenzione di inondare il borgo iberico.

Il figlio di Olmo cade nella trappola di Leal e Severo

Alla Casona, la Montenegro non riuscirà ad ottenere un aiuto per il popolo neanche dopo aver parlato con il vice presidente del governo.

Allo stesso tempo, Don Berengario, il collega Anselmo e la matrona cercheranno di impedire a Gracia-Morales di aprire le dighe e distruggere così le terre del borgo iberico. Ma l'uomo dimostrerà di non voler sentire ragione, tanto da continuare nel suo piano. Infine il Santacruz e Leal faranno credere al figlio di Olmo di essere dalla sua parte, nonostante sia tutta una trappola