Ci sarà il tanto atteso epilogo finale, per i due protagonisti principali dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha conquistato un gran numero di telespettatori con le sue travolgenti trame. Ebbene sì, dopo aver affrontato numerosi ostacoli per il bene di Bulut, la cuoca Nazli Piran e il ricco imprenditore Ferit Aslan apprenderanno di diventare genitori nell'ultima puntata della soap.

La sorella di Asuman darà la lieta notizia al marito, ovvero che presto saranno in quattro, quando Hakan Onder sarà ormai assicurato alla giustizia per tutte le malefatte commesse.

Demet tenta di uccidere la cuoca, l’Aslan e la Piran ottengono la custodia di Bulut

Nelle prossime puntate italiane, la permanenza di Bulut nell’abitazione degli Onder avrà le ore contate. Demet e Hakan si dovranno guardare le spalle da Ferit dopo aver ricevuto dal giudice il consenso per far continuare a vivere con loro il nipote per la terza vola.

L’Aslan non appena capirà che l’unico modo per portare via il bambino dalla casa della perfida coppia è quello di crearsi una famiglia, chiederà a Nazli di sposarlo. Quest’ultima ancora assalita dai sensi di colpa per non essere stata del tutto sincera con il suo socio di lavoro nascondendogli il tradimento della sorella Asuman, si adeguerà alla volontà dell’uomo, per fargli ottenere la custodia di Bulut.

A quel punto la cuoca e l’Aslan dopo aver fatto sapere a tutti di aver messo un punto ai loro dissapori, annunceranno il loro fidanzamento. L’architetto continuerà a portare avanti la farsa, visto che approfitterà di una conferenza stampa per rivelare che diventerà il marito della chef. La sorella di Asuman il giorno del suo matrimonio rischierà di non pronunciare il fatidico “sì lo voglio” perché rimarrà rinchiusa all’interno di una cella frigorifera di una pescheria a causa di Demet, che crederà di averla avuta vinta.

Per fortuna la malefica bionda non riuscirà a sbarazzarsi così facilmente della sua rivale, grazie all’intervento di Deniz che eviterà che la cuoca muoia assiderata. Dopo essersi sposati, Ferit e Nazli riusciranno ad ottenere l’affido di Bulut, per merito del cognato di Hakan che malgrado continuerà a soffrire per non avere al suo fianco la sorella di Asuman, farà una testimonianza a favore dei novelli sposi.

Hakan finisce in prigione, Nazli annuncia la sua gravidanza a Ferit

In seguito precisamente quando tutto sembrerà andare per il verso giusto, Hakan tornerà ad attuare uno dei suoi piani per potersi impossessare della Pusula Holding. Il marito di Demet costringerà la cuoca ad allontanarsi dal marito, dopo averla minacciata di fare del male a lei, alla sorella Asuman, e al piccolo Bulut. La Piran non avrà altra scelta che accettare le condizioni dell’Onder per proteggere i suoi cari, proprio quando l’Aslan troverà il coraggio per dichiararle il suo amore.

Nazli arriverà a rifiutare l’anello che le regalerà Ferit, senza dargli nessuna spiegazione del suo inaspettato gesto. La Piran si spingerà oltre, dato che vorrà annullare il suo matrimonio. Per fortuna il giudice non approverà la richiesta di divorzio tra la cuoca e l’Aslan, fino a quando non proveranno a seguire una terapia di coppia. Intanto Ferit non riuscendo a capire come mai la sua moglie è cambiata nei suoi confronti vorrà scoprire il motivo, mentre Bulut cercherà di far riconciliare i suoi zii. L’Aslan non appena scoprirà qual è la ragione che ha spinto Nazli ad allontanarsi da lui tramite Asuman, si arrabbierà con la moglie, che a seguito della loro discussione tornerà a vivere nella sua villa. Nel frattempo l’Onder dopo aver cacciato la moglie di casa per averlo tradito, si presenterà nell'appartamento degli Aslan, e punterà una pistola contro la chef. Fortunatamente l’arrivo di Ferit eviterà il peggio, visto che l’architetto riuscirà a far arrestare il suo nemico. Per finire nell’ultimo episodio della telenovela ci sarà un momento molto emozionante, poiché durante la sera capodanno Nazli svelerà al marito di essere in stato interessante.