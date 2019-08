Bellissima notizia arriva per i seguaci de Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle puntate che saranno trasmesse in Spagna nel mese di settembre, i telespettatori assisteranno al ritorno in grande stile di Alfonso e Emilia Castaneda dopo un salto temporale di ben 5 anni. Un ingresso che avverrà in concomitanza all'approdo di nuovi volti che prenderanno parte alla nuova stagione.

Il Segreto: il ritorno di Alfonso e Emilia

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda Spagna, annunciano il ritorno di una delle coppie più amate dai telespettatori di Canale 5. Di chi stiamo parlando se non di Alfonso e Emilia, i genitori di Matias (Ivan Montes) che torneranno a Puente Viejo in occasione della partenza dell'undicesima edizione dello sceneggiato di Aurora Guerra. Una novità che farà senz'altro piacere ai milioni di telespettatori di Canale 5, rimasti fedeli alla coppia.

I coniugi Castaneda erano stati rapiti da Fernando

Come ricorderete, i coniugi Castaneda avevano lasciato il borgo iberico dopo aver ucciso il generale Simon Perez De Ayala. I due locandieri, infatti, erano stati costretti a fuggire a Parigi dove il padre di Maria aveva riacquistato la vista e la moglie aveva scoperto di essere in attesa di un bambino dopo lo stupro subito da Perez De Ayala. Poi la coppia era stata rapita da Fernando Mesia, se l'intervento di Maria non l'avesse convinto a liberarli durante uno scontro a fuoco con i sequestratori. Alla fine, Alfonso ed Emilia erano stati costretti a tornare in Francia, lasciando gli affetti più cari nel borgo fino ad adesso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Sandra Cervera e Fernando Coronado tornano nel cast

Ebbene sì, le trame de Il Segreto in onda in Spagna annunciano il ritorno di Alfonso ed Emilia interpretati dagli attori spagnoli Sandra Cervera e Fernando Coronado. Proprio la prima ha rilasciato un'intervista al blog La Caja De Musica, in cui l'attrice afferma che i coniugi Castaneda ritorneranno in pianta stabile nelle trame dell'avvincente telenovella iberica.

Inoltre ha confessato che interagiranno con i nuovi personaggi, che faranno il loro ingresso a partire da settembre tutto questo in occasione di un salto temporale di cinque anni.

Nuovi arrivi in occasione della nuova stagione

A tal proposito, in occasione della nuova stagione giungeranno 16 nuovi protagonisti. Nel dettaglio, arriveranno i Marchesi De Los Visos e la famiglia Urrutia con i componenti delle rispettive famiglie.

Ma non saranno gli unici in quanto nel cast approderanno Ignacio Solozábalm, Don Filiberto ed il capitano Huertas. Purtroppo l'arrivo di nuovi attori nel cast, coinciderà con l'uscita di scena di altri tra cui Raul Pena (Carmelo Leal) e Rebeca Sala (Irene Campuzano) come rivelato sui rispettivi profili Instagram.